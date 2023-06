Cosa fare a Milano e provincia nel weekend? I migliori eventi

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 10 e domenica 11 giugno 2023

Cosa fare a Milano e provincia nel week-end

MILANO: Party like a Deejay

Sabato 10 e domenica 11 giugno al Parco Sempione e all’Arco della Pace di Milano torna Party Like a Deejay, la grande festa realizzata con il patrocinio del Comune di Milano. Tra i cantanti che si esibiranno nel corso della festa, Analisa, Ariete, Articolo 31, Blanco, Boro Boro, Bresh, Clara, Coma_cose, Elodie, Fedez, Francesca Michielin, Gaia, Gianmaria, Lazza, Madame, Mr. Rain, Oriana Sabatini, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rondodasosa e tantittimi altri.

MILANO: Carbo beer festival

Carbo Beer festival, in arrivo a Milano, in piazza Città di Lombardia, da venerdì 9 a domenica 11 giugno. L’appuntamento, a ingresso gratuito, viene organizzato in collaborazione da Tipico Eventi e Arte del Vino. Ad accompagnare le serate ci sarà un dj set. Protagonista sarà la cucina romana e in particolare la carbonara che potrà essere abbinata a decine di birre diverse.

CERNUSCO SUL NAVIGLIO: il 9, 10 e 11 giugno sbarcheranno le musiche popolari salentine al Parco Trabattoni, ma anche la cucina tipica e persino i trulli con gli olivi

I protagonisti delle notti estive di Melpignano (Lecce) arriveranno in città con tutta la loro musica e allegria, accolti dalla Pro Loco, che ha organizzato l'evento con il suo vulcanico presidente Silvano Ambrosoni, e dal celebre Franco Mussida (ex Pfm), musicista residente a Cernusco, che si esibirà nel secondo giorno.

Il 9 giugno si inizierà alle 19.30 con la band musicale Ascanti, gruppo di pizziche e canti del basso Salento. Alle 21.30 arriverà invece il gruppo La paranza del geco, gruppo piemontese di folk musica salentina.

Sabato 10 dalle 17.30, esibizione itinerante per le vie del centro dei partecipanti al laboratorio di pizzica e tamburello che si è svolto nelle scorse settimane. Alle 19.30 concerto dei Briganti, gruppo milanese di musica e balli dal Sud. Alle 21.30, ci sarà l'evento clou: scenderà in pista al completo la celebre orchestra La notte della taranta. Una serata a tutto Sud che avrà come special guest appunto Mussida. Domenica 11 giugno, il Cpm Music Institute di Milano, la scuola di musica fondata da Mussida, chiuderà la kermesse: alle 19 ci sarà l'opening act a cura del Cpm Creamusica, mentre alle 21 è previsto il concerto “Cpm in folk”.

LEGNANO: Notte bianca dei bambini

Torna la Notte bianca dei bambini. Da piazza Raul Achilli nel quartiere Sant’Ambrogio al cuore del rione San Domenico: si svilupperà in sette punti del centro cittadino «I bambini fanno oohhh… che meraviglia», la notte bianca per i più piccoli in programma oggi, venerdì, dalle 19 alle 23. Organizzata da Distretto urbano del Commercio, Amministrazione comunale, Unione Confcommercio Legnano e Camera di Commercio, la Notte bianca dei bambini torna dopo quattro anni dall’ultima edizione con un programma fatto di animazione, artisti di strada, giochi e gonfiabili.

La Notte dei bambini propone in piazza San Magno lo spettacolo di burattini «Le avventure di mandarino» e la favola acrobatica «Soul of nature» della Compagnia Artemakìa. Tre saranno le attrazioni nella zona corso Garibaldi/piazza Castelfidardo: animazione con artisti di strada, truccabimbi e «Viaggio con Piccolo Principe», spettacolo di animazione con la sabbia ispirato al racconto di Antoine de Saint Exupéry. Le immagini create in tempo reale saranno riprese e proiettate su uno schermo, quindi rese visibili a tutti gli spettatori. Nella vicina via del Gigante saranno a disposizione dei più piccoli un gonfiabile e il truccabimbi. Spostandosi dall’altra parte del centro, in via 25 Aprile, sarà possibile fare un’immersione nei giochi di una volta: oltre 70 passatempi tradizionali, dai giochi di strada ai giochi da tavolo, per insegnare ai più giovani come divertirsi con semplicità, osservando le tradizioni e, insieme, rispettando l’ambiente.

In corso Magenta l’occasione di divertirsi sarà data anche ai più grandi con l’evento «Maxi mattoncini», che metterà alla prova le abilità costruttive che si possono sviluppare partendo da quei semplici elementi colorati. Nell’area Ztl del centro e nel primo tratto di corso Garibaldi si potrà godere delle esibizioni degli artisti di strada itineranti. Infine, in piazza Raul Achilli, sarà disponibile un altro gonfiabile. Gli esercizi commerciali prepareranno menu dedicati ai bambini con particolari promozioni.

SAN GIORGIO SU LEGNANO - Festa medievale e La leggenda del drago

Il 10 giugno un'intera giornata sarà dedicata alla Festa medievale e alla Leggenda del Drago per festeggiare la fine della scuola.

L’8 giugno suonerà la campanella dell’ultimo giorno di scuola per i nostri ragazzi e quindi, segnate in agenda l’appuntamento per festeggiare insieme l’inizio dell’estate 2023.

Quindi l’evento, organizzato dalla ProLoco San Giorgio su Legnano, si terrà il 10 giugno 2023 dalle 9.30 e continuerà per l’intero pomeriggio. Location dell’evento sarà via Don Sturzo (Parco del Campaccio).

La gita in bicicletta prevede la partenza dal Parco del Campaccio alle 9.30 e partenza alle 10, alla scoperta del Castello di Legnano; sul luogo ci saranno i Ciceroni che accoglieranno i bambini (dai 6 ai 12 anni) e li divideranno in gruppi per età, accompagnandoli alla visita didattica guidata all’interno del Castello. Terminata la visita di tutti i gruppi, si partirà nuovamente in direzione San Giorgio su Legnano dove sarà possibile intrattenersi alla festa medievale.

La prenotazione per la gita in bicicletta e l’ingresso al castello è obbligatoria entro il 7 giugno 2023, mandando un Whatsapp a Valentina al 333 4631781 oppure Eleonora al 340 1567806. L’iniziativa è a numero chiuso.

PARABIAGO - Notte iridata

Il programma prevede l’alzabandiera e la partenza, alle ore 19:00 in piazza della Vittoria, della tradizionale sfilata di circa 800 atleti delle associazioni sportive cittadine. Un corteo preceduto dal Corpo Musicale Santo Stefano che, insieme al Corpo Musicale di San Lorenzo, allieterà i diversi momenti della serata, così come le 30 auto d’epoca che precederanno la sfilata dirigendosi verso piazza del Mercato. Inoltre, due stazioni radio saranno media partner dell’evento: Radio Punto di San Vittore Olona presso il palco di piazza Mercato e Radio Delta International in piazza Maggiolini.

A fine sfilata avrà luogo in piazza Maggiolini la cerimonia di apertura con coreografie a cura delle società Arteritmica; JF Dance Art; scuola di danza Novakovic e Passione Danza. Protagonista di questo spettacolo di apertura sarà il ciclismo in ricordo di Libero Ferrario, una bellezza e una sorpresa per il pubblico presente.

Intorno alle 20:15, sempre in piazza Maggiolini, si svolgerà un momento istituzionale importante che prevede la cerimonia di bollatura alla presenza del Sindaco Raffaele Cucchi, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, del Direttore di Poste Italiane - Filiale Milano 4 ovest Maria Grazia Mazza e del Referente Territoriale di Filatelia Loredana Lenza per ricordare i 100 anni della Vittoria Mondiale di Libero Ferrario a Zurigo nel 1923. Presente anche il Presidente dell’Associazione Filatelica di Legnano, Giorgio Brusatori.

RHO: Festival delle culture

Dopo la pandemia, il mondo torna in piazza a Rho al Festival delle culture organizzato dal Consiglio cittadino Migranti in collaborazione con #Oltreiperimetri e i progetti Sai gestiti dalla Cooperativa Intrecci.

La grande festa dei rappresentanti di diversi popoli che vivono su questo territorio cittadino si terrà sabato 10 giugno, a partire dalle ore 15.00.

Si parte con Banda de Paz Latinos Music Band di El Salvador; quindi Coro filippino; danze del gruppo moldavo Vatra; il Teatro dell’Arlecchino; il coro della Lega islamica italo araba di Rho; danze popolari con i Balabiott; ballo Marinera con l’associazione Taller Pies d’oro; Vaselie, un gruppo danzante bulgaro; Esdanza, gruppo folcloristico di El Salvador; il gruppo dance Sri Lanka Milano e i Benin Brothers.

Ca notra ed Eureka con u.s Menny forniranno bibite. Il progetto Senza Frontiere di Cooperativa Intrecci animerà laboratori per i più piccoli, ci saranno mostre e interventi istituzionali, oltre a quelli delle associazioni partecipanti. Alle 18 è previsto l’aperitivo finale, si terminerà entro l’orario fatidico della finale di Champions League, per consentire ai tifosi di correre in tempo davanti agli schermi.

SENAGO: Palio dei Rioni

La manifestazione si terrà da venerdì 9 giugno a domenica 18 giugno 2023 con il seguente programma:

Venerdì 9 giugno:

ore 20.30 CACCIA AL TESORO – Ritrovo Oratorio Senago, Via Repubblica, 7

Sabato 10 giugno:

SFILATA ANNULLATA per continuità con il lutto cittadino indetto dalle autorità comunali.

ore 18:00 Inizio gare Palio: Il bruco – scoppia il palloncino – corsa con i trampoli – tiro alla fune

batti il chiodo – musichiere. Largo Garibaldi e vie adiacenti

Domenica 11 giugno:

ore 17:00 Gare: Bandiera – tiro alla lattina – corsa con i sacchi – quizzone – tiro alla fune. Oratorio Castelletto via Pacinotti

Venerdì 16 giugno:

ore 20:30 Gare: Tiro alla fune. Serata musicale. Oratorio Senago via Repubblica 7

Sabato 17 giugno:

ore 16:00 Gare: Riempi la bottiglia – tiro alla fune – corsa con la carriola – corsa a tre gambe – la pignata – gimkana con occhi bendati. Piazza Papa Giovanni XXIII

Domenica 18 giugno:

ore 15:00 Gare: Freccette – spaghetti – tiro alla fune – quizzone – gara dei go-kart. Oratorio Senago via Repubblica 7

CHIUSURA PALIO E PREMIAZIONI

CESATE: mercatino degli hobbisti

Domenica 11 giugno arriva l’imperdibile appuntamento del mercatino dedicato all’ artigianato artistico e creativo. Un’occasione di intrattenimento e di convivialità, un’opportunità per fare acquisti molto particolari ed incontrare le eccellenze artigianali locali.

Troverete un’ampia scelta di articoli di vario genere, gli hobbisti vi conquisteranno con la loro creatività e con nuove proposte, idee e suggerimenti. La via Romanò si animerà di colori, essenze, profumi e sapori, in un’atmosfera di festa e allegria.

Non poteva certamente mancare l’appuntamento gastronomico con prodotti tipici regionali e specialità alimentari dolci e salate, tantissime proposte, tutte da assaggiare.

"Vi aspettiamo, domenica 11 giugno 2023 dalle ore 9.30 alle ore 18.30 lungo via Romanò a Cesate".

CORBETTA: weekend medievale con "Estate a Corbetta"

Un intero weekend medievale a Corbetta dove va in scena "Estate a Corbetta". Tanti appuntamenti da scoprire con un tuffo nel passato a due passi dal centro cittadino. La kermesse andrà infatti in scena nel piazzale delle giostre. Dopo il successo dell'inaugurazione di ieri, venerdì 9 giugno, gli appuntamenti proseguiranno anche sabato 10 con l’apertura dell’area street food e bancarelle dalle 17. Alle 18.45 si terrà poi la sfilata degli sbandieratori che partirà dal cortile del palazzo comunale per proseguire poi per via Cattaneo, corso Garibaldi, piazza del Popolo, di nuovo corso Garibaldi, via Madonna, via Parini per arrivare infine in piazza delle Giostre. L’iniziativa si chiuderà poi domenica 11.

Robecco sul Naviglio: Fiera di San Majolo

Dopo il rinvio dello scorso mese di maggio per via del maltempo, la comunità di Robecco sul Naviglio si appresta a festeggiare con la Fiera di San Majolo. Domenica 11 giugno in piazza dell’Agricoltura dalla mattina ci sarà l’esposizione del bestiame e delle macchine agricole, con le bancarelle dei prodotti locali e degli artisti del legno, mentre nel parco dietro al Comune i laboratori e i giochi dei bambini. Nelle vie Matteotti e San Giovanni l’esposizione degli Hobbisti e i banchetti delle associazioni. Dal pomeriggio di sabato 10 invece nel parco Archinto l’associazione Gerusco farà intrattenimento musicale con Dj set e punto di ristoro e offrirà la partita finale di Champions League su maxischermo.

Mesero: torna la Junior Color Run

Ritorna sabato 10 giugno a Mesero la Junior Color Run: l’iniziativa non competitiva a passo libero organizzata dal Comitato Genitori. L’appuntamento per il ritrovo è stato fissato per le ore 17 al centro socio culturale di via Piave dove sarà possibile iscriversi alla manifestazione aperte a tutta la cittadinanza. La partenza è prevista per le ore 18.30 e per partecipare è consigliato abbigliamento con t-shirt bianca e occhiali. Una volta terminata la corsa, che sarà accompagnata da dj set, sarà possibile cenare con diverse proposte culinarie preparate al centro socio culturale di via Piave. Nel corso della serata verrà inoltre trasmessa la finale di Champions League tra Inter e Manchester City.

Abbiategrasso

ABBIATEGRASSO: LETthéRARIO ESTIVO 2023

Domenica 11 giugno ore 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso - L’associazione Galà 108 Carpe Diem presenta l’Incontro con gli autori

Aurelia Menescardi presenta: “LE RANE PARLANTI”;

Anna Leoni presenta: “POCHE PAROLE PER TANTI PENSIERI”.

Ingresso libero

In caso di pioggia si terrà nella sala corsi del Castello

CONCERTO D’ESTATE - Fa Re Musica

Domenica 11 giugno ore 18 - Castello Visconteo di Abbiategrasso a cura del Corpo Musicale G. Garibaldi

La banda eseguirà brani tratti da vari autori, spaziando dal classico al pop moderno. Musica per tutti i palati.

Ingresso libero

In caso di pioggia l’evento si terrà presso l’ex convento dell’Annunciata

PIOVONO SORRISI

Sabato 10 giugno a partire dalle ore 16.45 - Castello Visconteo di Abbiategrasso a cura dell’Associazione Amici del Sorriso, su richiesta dei genitori di Tommaso (Polpetta), prematuramente volato tra gli angeli, gli Amici del Sorriso OdV organizzano un evento a lui dedicato dove ogni bambino che vi partecipa con la propria famiglia possa godere di un giorno con il sorriso, divertendosi, giocando e guardando gli artisti nelle loro esibizioni. Il fine di tutto ciò sarà il DIVERIMENTO & LA SOLIDARIETÀ. Il ricavato dell’evento andrà a sostenere i progetti dell’Associazione, nello specifico per le famiglie con bambini affetti da leucemia e per gli amici di Angal, scuola che necessita di banchi scolastici in Uganda.

Durante la giornata, a partire dalle 16.45 vari spettacoli si alterneranno tra saltimbanchi (famiglia Mirabella Show) , Magic Show, Illusion & sabbia show (Dance - Eddy - Paolo Carta). Sono previsti anche spettacoli serali con cena.

Per info e/o prenotazioni contattare gli Amici del Sorriso al numero: 348/5252165

ALBAIRATE: una serata con Manzoni

150 ANNI DI MANZONI IN CORTE SALCANO Pronti per il secondo appuntamento con Manzoni? La prima serata è stata un successo e noi non vediamo l'ora proporvi la seconda lettura teatralizzata dei Promessi sposi!

Sarà presente il prof. Moratti sabato 10 giugno alle 21.00 in Corte Salcano.

L'ingresso è gratuito e non occorre prenotazione.

VERMEZZO CON ZELO: Color run 2023

COLOR RUN 2023 - "Corriamo per Emanuele". Corsa benefica non competitiva, aperta a tutte le età. Sabato 10 giugno, Parco Fontana via Corridoni. Ritrovo e iscrizioni dalle ore 15. Partenza corsa ore 17. Per tutto il pomeriggio Gonfiabili gratuiti per i bambini. Il ricavato della corsa e devoluto completamente in beneficenza.