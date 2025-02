Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 1 e domenica 2 marzo 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 1 e domenica 2 marzo 2025.

INVERUNO: Percorsi sostenibili sulla Via Francisca

«Percorsi sostenibili sulla Via Francisca del Lucomagno» il tema dell’incontro in programma dalle 10.30 sabato 1 marzo, nella sala consiliare. Una iniziativa che intende promuovere il Parco del Ticino e i territori attraversati da questo storico cammino. La Via Francisca del Lucomagno, che collega il lago di Costanza a Pavia, rappresenta non solo un tracciato ricco di fascino ma anche una opportunità per far conoscere a sempre più persone le bellezze del Parco del Ticino. Al centro del progetto c’è l’organizzazione di escursioni guidate in e-bike che permetteranno ai partecipanti di esplorare il territorio in maniera sostenibile, accompagnati da guide turistiche. Lungo il cammino del Lucomagno si possono visitare luoghi straordinari come l’abbazia di Morimondo e la Canonica di Bernate. Il progetto mira non solo ad incentivare la mobilità dolce, ma anche a creare nuove opportunità per le comunità locali attraverso un turismo esperienzale, capace di offrire emozioni uniche tra storia e natura.

BUSTO GAROLFO: Visite gratuite al museo Dario Mellone

Domani, 1 marzo, il Museo Dario Mellone sarà visitabile gratuitamente. In occasione della chiusura della mostra «Tuareg, gli uomini blu», la doppia personale di Riccardo Zani Faetanini e Dario Ferré allestita a Villa Brentano e curata da Independent Artists, dalle 15 alle 18 i visitatori potranno accedere, previa prenotazione, anche al museo dedicato al pittore e disegnatore neoavanguardista, situato all'interno della vicina Villa Rescalli Villoresi.

VILLA CORTESE: "A cena con la Carmen

Il Palavilla di via Padre Kolbe si prepara a una serata speciale, «A cena con la Carmen»: si parte alle 19.30 con una cena a tema (riservata a quanti si sono prenotati entro martedì 25 febbraio). Alle 21.30, il corpo musicale San Filippo Neri, sotto la direzione del maestro Vincenzo Dipierro, porterà in scena la celebre «Carmen» di Bizet. La serata proseguirà alle 22.30 con l'energia dei Maggese, tribute band di Cesare Cremonini. Dalle 20.45, ingresso libero con offerta dedicata agli spettacoli musicali.

VILLA CORTESE: Grande sfilata di carnevale

Domenica 2 marzo in maschera per Villa Cortese, con la grande sfilata di Carnevale che partirà dall'oratorio e, dopo aver sfilato per le vie del paese, si concluderà al PalaVilla. Organizzato dal Comune insieme all'associazione Co.Voi e numerose realtà locali tra cui l'oratorio San Giovanni Bosco, la Pro loco, il corpo bandistico San Filippo Neri, la scuola materna Speroni Vignati, la Protezione Civile e la Coop Albatros, il Carnevale prenderà il via alle 14.15, per poi animarsi nella struttura di via Padre Kolbe con musica, balli e SuperZero.

BUSTO GAROLFO: festa di carnevale all'oratorio

Come ogni anno, l'Unità Pastorale di Busto Garolfo e Olcella e la Pro Loco terranno insieme le redini del Carnevale. I festeggiamenti inizieranno all’Oratorio Sacro Cuore, che ospiterà la comunità in festa dalle 14.30 alle 16.30. domenica 8 marzo toccherà alla sfilata dei carri da Olcella a usto Garolfo.

Abbiategrasso

ABBIATEGRASSO: Mostra "Urlo innocente"

Venerdì 28 febbraio ore 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso nell'ambito della rassegna Umane Connessioni URLO INNOCENTE inaugurazione della mostra organizzata dai gruppi Io sono Lilith e Musicale dell'IIS Alessandrini - Lombardini di Abbiategrasso in collaborazione con Ahmed Elnahif. Ingresso libero.

Domenica 2 marzo alle ore 17 nei Sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso Valeria Palumbo ( Giornalista, scrittrice e storica delle donne; tiene lezioni universitarie e scrive testi teatrali) assieme a Carlo Rotondo (Cantante e musicista) rappresenterà, tra foto, storie e note Autoritratte: così le pittrici hanno raccontato un'altra storia

Evento organizzato dall'associazione Iniziativa Donna con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso , il supporto dell'associazione Aertemisia ed il contributo di Fondazione Comunitaria Ticino Olona

Ingresso libero

GAGGIANO: Encastro

La Parrocchia Spirito Santo, organizza con il patrocinio del Comune di Gaggiano, uno spettacolo teatrale in collaborazione con la compagnia teatrale GP2 “ENCASTRO”

Auditorium di Gaggiano 1 marzo alle ore 20.45. Ingresso libero

GAGGIANO: TERRA E TECNOLOGIA – IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA

Il Comune di Gaggiano è felice di invitarvi all’incontro pubblico dedicato all'innovazione nel settore agricolo. Il 2 marzo 2025 – ore 11:00 . Biblioteca Comunale Aldo e Cele Daccò. Interverranno l'Onorevole Isabella Tovaglieri – Europarlamentare, Commissione Agricoltura Cristiano Bersezio – Esperto di Agricoltura 4.0. Modera: Gabriel Gualtieri – Consigliere Comunale di Gaggiano. Ingresso libero e, al termine, rinfresco offerto.

CORBETTA: «Donne che contano - Educazione finanziaria al femminile»

E' il titolo dell’incontro e del dibattito a tema educazione finanziaria, dedicato al mondo femminile per stimolare il dialogo, il confronto e la consapevolezza su temi finanziari ed economici, in programma oggi, venerdì, alle 14 nella sala Grassi in via Cattaneo 25. Al termine dell'incontro si terrà la premiazione «Il Volto delle donne 2025». Il premio intende riconoscere l'impegno, l’operosità e l’ingegno al femminile di una donna che si è particolarmente distinta nel contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della città, scelta tra le candidate proposte da cittadini e associazioni.

CORBETTA: Insieme al cinema

Secondo appuntamento della rassegna cinematografica «Insieme al cinema», organizzata dal circolo Acli «G. Lazzati» insieme ad altre associazioni cattoliche di Corbetta e alle parrocchie San Vittore martire e San Vincenzo. Tre film in tre serate con ingresso gratuito per stare assieme, riflettere e confrontarsi. Dopo la proiezione del 30 gennaio di «Hannah Arendt: la banalità del male» di Margarethe von Trotta, venerdì 28 febbraio alle 21 nella sala del Centenario in piazza Canonica 5 sarà la volta del film «Juno» di Jason Reitman. L’ultimo appuntamento del cineforum sarà giovedì 27 marzo alle 21 con la proiezione del film «C’è ancora domani» di Paola Cortellesi.

CORBETTA: Favole, streghe e chimere

Si terrà domani, sabato, alle 18 nella sala espositiva «Artemisia Gentileschi» in via Cattaneo 25 l’inaugurazione della mostra «Favole, streghe e chimere», con la partecipazione straordinaria della pluripremiata artista corbettese Patrizia Comand e con la presentazione di Stefano Zuffi. L’evento è patrocinato da Città di Corbetta, Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano. La mostra resterà aperta fino al 30 marzo e sarà possibile visitarla nei seguenti orari: da mercoledì a venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

CORBETTA: Sogni dipinti

Dall’1 al 31 marzo la biblioteca di Corbetta ospiterà la mostra «Sogni dipinti» con le illustrazioni di Bimba Landmann, che ha dedicato la sua carriera all'illustrazione per l'infanzia e raggiungendo notorietà in varie parti del mondo. L’artista sarà presente all'inaugurazione della mostra domani, sabato, alle 10 e a seguire terrà un laboratorio artistico creativo rivolto ai bambini dai 5 ai 9 anni. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 02.97204370-294 oppure all’indirizzo email info.cultura@comune.corbetta.mi.it. La mostra «Sogni dipinti» sarà visitabile per tutto il mese di marzo negli orari di apertura della biblioteca comunale.

MESERO: Carnevale

Al via i festeggiamenti per il carnevale a Mesero, che coinvolgeranno grandi e piccoli questo e anche il prossimo weekend con tre diversi appuntamenti. Si parte con un’iniziativa organizzata dalla parrocchia, un’occasione di divertimento e condivisione per tutta la comunità: la «Festa di carnevale» che è in programma questa domenica, 2 marzo, all'oratorio San Giovanni Bosco. Il programma prevede alle 12 il ritrovo e la sfilata in maschera iniziale, poi alle 12.15 l'inizio del pranzo (su prenotazione) e a seguire ci saranno giochi e attività organizzati per i bambini e i ragazzi. Al termine della giornata di festa si terrà la premiazione della maschera più bella. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere all'edicola Zoia.

SEDRIANO: Tratti di pennello

Ultimi due giorni per visitare la mostra «Tratti di pennello - Diverse personalità, unite dall'arte», organizzata dagli «Amici nella cultura» di Sedriano. L’esposizione sarà allestita e visitabile ancora oggi, venerdì, dalle 14.30 alle 18.30 e domani, sabato, dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30 nella sala vicino al bar dell'associazione Aps Sedriano in piazza della Chiesa. «Tratti di pennello» vuole far conoscere le diverse personalità delle pittrici e dei pittori. Gli «Amici nella cultura» aspettano tutti i cittadini per una visita alla mostra.

VANZAGHELLO: Storie che suonano

Musica e lettura per un’esperienza sonora immersiva rivolta a bambini dai 3 ai 6 anni e alle loro famiglie. Un libro sempre diverso, due strumenti (violino e violoncello) e due musiciste, Gaia Ghidini e Cecilia Santo. È «Storie che suonano», la rassegna organizzata da Musikademia e cofinanziata da Comune di Vanzaghello e Fondazione comunitaria del Ticino Olona, giunta al terzo appuntamento. Domani, sabato, alle 16 in biblioteca comunale, sarà presentata la storia «La scatola». La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione ai numeri 0331.306782 o 327.6228590 oppure via mail a prenotazioni@musikademia.it.

VANZAGHELLO: Open semilampo

Appuntamento al Centro sociale anziani di piazza Pertini per i giocatori e gli appassionati degli scacchi. Domenica 2 marzo dalle 14.45 si terrà la decima edizione dell’Open Semilampo «Comune di Vanzaghello» organizzato dal Circolo scacchistico Cavalli & Segugi, gara valida per l’aggiornamento del punteggio Elo Rapid Fide.

VANZAGHELLO: Il Carnevale

Maschere e carri allegorici pronti a sfilare per le vie del paese e a fare festa insieme. Doppio appuntamento a Vanzaghello con il Carnevale, organizzato dalla Pro Loco con la partecipazione del Complesso Bandistico Vanzaghellese, dello Skating Club e delle scuole dell’infanzia, primaria e gruppi misti. Si comincia domenica 2 marzo con ritrovo alle 13.45 in piazza Costituzione e partenza della sfilata itinerante da via Roma alle 14.15, per raggiungere il parco di via Roma, dove alle 15.45 si terrà un «Minishow» dello Skating Club e alle 16 un intrattenimento con spettacolo di baby dance.

MAGENTA: Tumore al colon, inizia il mese di prevenzione

Come ogni marzo torna il mese di prevenzione del tumore al colon-retto. Per tale occasione è in programma a Magenta una presentazione ufficiale che si terrà domani mattina, sabato 1 marzo, alle 9.45, in Casa Giacobbe.

Presenti all’evento, organizzato da Salute Donna e Aicit con il patrocinio del Comune di Magenta, il sindaco Luca Del Gobbo e l’assessore allo Sporto e alle Pari opportunità Mariarosa Cuciniello, assieme ai presidenti di Salute Donna e Aicit Mariella Berra e Daniele Bolzonella.

Durante le presentazioni di rito l’ospedale Fornaroli di Magenta sarà rappresentato dalla direttrice sanitaria Chiara Radice, dal dirigente medico di reparto di Chirurgia GeneraleLaura Balzarotti. Le relazioni saranno invece tenute dal direttore di Chirurgia GeneraleCamillo Leonardo Bertoglio, dai dirigenti medici di Chirurgia Generale Umberto Rivolta e Vincenza Paola Dinuzzi e dal biologo nutrizionista Fabio Ferrario. Sarà inoltre ospite d’eccezione dell’evento il nuotatore paralimpico Simone Barlaam.

Al termine dell’incontro, lo staff di Cascina Rosa (Fondazione Irccs Istituto dei Tumori di Milano) offrirà una piccola degustazione di cibo salutare.

ARLUNO: DiVenerdì

Come ormai di consuetudine, questa sera tornano le serate culturali «Di Venerdì». Ogni settimana nella Sala consiliare del municipio di Piazza Alcide De Gasperi ospiti e tematiche gli incontri si svolgono con degli ospiti esperti di tematiche dalla storia alla letteratura, dalla filosofia alle innovazioni culturali.

L’incontro di stasera, 26 febbraio, verterà sulla figura di uno degli intellettuali più controversi, ma anche simbolici della letteratura italiana del Novecento: Pier Paolo Pasolini. La professoressa del liceo «Donato Bramante» di Magenta Simona Dipietromaria modererà l’incontro «Pianeta Pasolini». A 50 anni dalla misteriosa morte del poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo, la rassegna di staserà sarà un viaggio nella sua opera e nei cambiamenti che ha portato nella cultura e nella società italiane.

VITTUONE: Carnevale in anticipo, domenica tutti in maschera

Domenica 2 marzo, Vittuone si mette in maschera per il tradizionale Carnevale, organizzato dall’oratorio San Luigi in collaborazione con il Comune. Anche quest'anno l'evento si svolgerà con una settimana d’anticipo, così da permettere ai partecipanti di godersi due sfilate invece di una (carnevale gregoriano e carnevale ambrosiano sono infatti sfalsati). Il ritrovo è fissato per le 15 in Piazza Mercato, con partenza della sfilata alle 15,30. Dopo il corteo, la festa proseguirà in oratorio con giochi, le tipiche chiacchiere, pop corn e ovviamente zucchero filato. Un pomeriggio all’insegna dell’allegria, aperto a tutti ma con una clausola importante: sarà vietato l’uso di schiuma e bombolette in oratorio (con buona pace dei più grandi, che probabilmente troveranno il modo di “schiumarsi” altrove).

ROBECCO SUL NAVIGLIO: Mostra “Disegni di Mandala” in biblioteca

La biblioteca comunale di Robecco organizza per sabato 1 e domenica 2 marzo la mostra «Disegni di Mandala», dedicata alla tradizionale arte decorativa originaria dell’India.

L’iniziativa, promossa all’interno del laboratorio didattico «Coloriamo insieme i Mandala» è a cura della professoressa Maria Teresa Quattrone e degli studenti delle classi terze della scuola media don Lorenzo Milani. La mostra aprirà alle 16 di sabato pomeriggio, mentre domenica l’orario sarà dalle 15 alle 18.

BOFFALORA SOPRA TICINO: Città in maschera per il BoffaCarnevale

«A Carnevale scegli un vestito del colore del tuo rione e sfila con noi», questo il motto dell’edizione 2025 del BoffaCarnevale, in programma per domenica 2 marzo a partire dalle 14.30.

Tante le iniziative che anche quest’anno attendono i grandi ma soprattutto i piccini del paese sulle rive del Naviglio: dalla sfilata per le vie del centro in compagnia delle note del Corpo Musicale Boffalorese al premio per la maschera più originale di ogni rione (Centro, Vallata, Vignascia e Periferie) che verrà assegnato a fine giornata, e poi giochi, musica, animazione, merende e divertimento per tutto il pomeriggio. Un’occasione unica per mettere alla propria la propria creatività e la propria fantasia per realizzare un costume indimenticabile.

Previsto in programma anche un angolo dedicato alla storia del paese, con la mostra fotografica dei carnevali boffaloresi dagli anni ‘70 a oggi allestita nella sala consiliare di piazza IV Giugno.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli appuntamenti del weekend in Lombardia.