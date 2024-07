In questo clima di calma apparente, in casa U.S. Legnanese 1913 i preparativi per la StraLegnanese by Night continuano senza sosta: questa corsa su strada non competitiva che promette di regalare emozioni uniche a tutti i partecipanti, si terrà infatti proprio venerdì 13 settembre 2024.

Continuano i preparativi per la Stralegnanese by Night

E quest’anno l’evento si fa in tre: gli organizzatori hanno infatti disegnato un percorso cittadino di 7km dedicato agli appassionati di corsa, benessere e divertimento dai 13 anni in su; e due mini tracciati fiabeschi per i piu’ piccolini dai 5 ai 12 anni di età.

PERCORSO

I 7km della prova regina si snodano attraverso le affascinanti strade di Legnano, offrendo ai partecipanti la possibilità di ammirare la città da una prospettiva insolita, in notturna e su un percorso interamente chiuso al traffico automobilistico

Partenza e arrivo in Viale Toselli, con il via alle 20:15 e il termine previsto entro e non oltre le 22:00.

Ma la serata inizierà alle 19:00 con il divertimento dei piu’ piccolo all’isola del Castello cittadino. Partiranno infatti proprio a quell’ora i bambini e le bambine tra i 5 e gli 8 anni che si metteranno alla prova su un percorso di 400mt; a seguire, i piu’ grandicelli, dai 9 ai 12 anni, potranno invece cimentarsi su una distanza doppia.

Come iscriversi

Per assicurarsi uno dei 2000 posti disponibili e approfittare della speciale tariffa agevolata di iscrizione (EUR 15,00 fino al prossimo 8 settembre che diventeranno EUR 20,00 dopo quella data), è possibile scegliere tra una delle seguenti tre modalità di pagamento online: 1. tramite carta di credito del circuito

VISA o MasterCard;

2. via PayPal;

3. collegandosi al sito ENDU.

Le iscrizioni in loco saranno possibili solo il 13 settembre dalle 14:00 alle 20:00 con pagamento quota in contanti.

Tariffe agevolate e istruzioni ad hoc per i gruppi di almeno 15 persone sono disponibili scrivendo una mail a info@uslegnanese.it.

La partecipazione per i piu’ piccoli è invece gratuita, e le iscrizioni verranno raccolte direttamente in loco la sera della gara.

Dove parcheggiare

Per gestire al meglio il flusso di partecipanti e sostenitori, il Presidente Luca Roveda e la sua squadra consigliano di lasciare l’auto nelle seguenti aree agevolmente raggiungibili dalla zona partenza/arrivo:

• Viale Toselli, lato Castello, con arrivo dai campi sportivi di San Vittore Olona; • nuova Piazza Mercato, raggiungibile fino alle 18:30;

• Viale Gorizia, davanti al Liceo Galilei e alla piscina cittadina;

• Corso Magenta, di fronte alle scuole Bonvesin della Riva, e vie limitrofe.