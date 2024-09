La rassegna "C'è Cerro Estate 2024" del Comune di Cerro Maggiore, giunge a settembre con altre interessanti proposte culturali che chiudono il programma delle iniziative estive.

Continuano gli eventi di "C'è Cerro estate 2024"

Il primo appuntamento del nuovo mese in programma è per venerdì 6 settembre alle ore 21 all'Auditorium Comunale (via Boccaccio, 2) con la commedia brillante “Le donne di Shakespeare” a cura della la compagnia teatrale Autodidattili

Secondo appuntamento venerdì 20 settembre alle 21.00 all'Auditorium Comunale con la terza tappa della ventesima edizione di Sound Tracks jazz & blues festival, la rassegna di genere tra le più qualificate a livello nazionale, con il concerto di Cek Franceschetti e The Stompers.

L'ultimo evento del 22 settembre

Ultimo appuntamento del mese domenica 22 settembre con "Giappone Italia", l'amicizia continua 2024

in Piazza Aldo Moro (Auditorium Com.le in caso di maltempo) con un ricco programma di performance artistiche ispirate alla cultura nipponica e dedicato all'amicizia tra i due paesi.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato da G&B Giappone e dal Comune di Cerro Maggiore, con la partecipazione di Corpo Musicale Cittadino APS, Yoko Takada, soprano e presidente di associazione GB (che introdurrà il pubblico alla scoperta della danza tradizionale giapponese Bon Odori), Centro danza La Fenice (coreografie di danza), Musubi Daiko (tamburo tradizionale giapponese), Compagnia Teatrale "Instabile", gli studenti di Associazione GB e tanti altri.

L' Evento è organizzato in collaborazione con Duplomatic MS - Daikin, Rotary Club Parchi Alto Milanese, Crespi Bonsai, Ristorante Giapponese Warai (Street Food Giapponese), e con il patrocinio, oltre che del Consolato, della Camera di Commercio e Industria Giapponese in Italia CCIGI.

La serata sarà a favore di Associazione per la libertà di educazione Adriana Braga.

Inizio evento: ore 18

Dalle ore 16 spettacolo di giocoleria, street food giapponese, gelato e zucchero filato

Dalle ore 17 spettacolo di intrattenimento per bambini.

Ingresso gratuito a tutti gli eventi.