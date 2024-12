Concorso di arte e racconti per raccontare storie di mafia e ingiustizia che hanno coinvolto minorenni.

Promosso da LA TELA Osteria sociale del BuonEssere, in collaborazione con il Presidio territoriale di Libera Legnano intitolato a “Antonella Valenti, Ninfa e Virginia Marchese”, il Patto dei sindaci dell’Altomilanese e il Comune di Rescaldina, Assessorati all’istruzione e alla legalità.

Concorso di arte e racconti per storie di mafia e ingiustizie

L’idea nasce da una ricerca fatta in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie del 2020. E' stato scoperto che molte delle vittime erano ragazzi minori di 18 anni e molti bambini al di sotto dei 10 anni.

"Abbiamo stilato un elenco di 117 vittime minori di 18 anni dal 1945 ad oggi (siamo partiti da questa data perché per gli anni precedenti è più difficile reperire informazioni) - hanno fatto sapere da La Tela OSteria Sociale - Un numero impressionante se si considera che le vittime di tutte le età censite dal 1879 ad oggi sono 1.081. I nomi sono stati recuperati da https://vivi.libera.it/it-ricerca_nomi il sito di Libera dedicato alle vittime innocenti di mafia. Abbiamo pensato che sarebbe stato interessante coinvolgere le scuole del Legnanese per fare una ricerca su queste persone e, nei limiti del possibile, raccontare la loro storia. Così abbiamo deciso di bandire un concorso, ispirato ai valori di legalità, giustizia, solidarietà, in due sezioni: una per le “Scuole Secondarie di Primo Grado” (le scuole medie) e l’altra per le “Scuole Secondarie di Secondo Grado” (le scuole superiori).

La scelta da parte degli studenti

Agli studenti chiediamo di scegliere alcuni nomi dell’elenco, di fare una ricerca sui fatti accaduti e di raccontare la storia di questi loro coetanei vittime di mafia.

Il risultato finale potrà essere un vero e proprio racconto o anche un’opera grafica (singoli disegni o un vero e proprio fumetto).

La scadenza del concorso è il 30 aprile 2025.

Sono previsti 3 premi per ogni sezione:

1° Premio: Targa e Cena di classe - Piccola biblioteca tematica - Gadget di Libera

2° Premio: Piccola biblioteca tematica - Merenda con prodotti di Libera Terra - Gadget di Libera

3° Premio: Piccola biblioteca tematica - Gadget di Libera

La partecipazione al concorso è gratuita.

Le opere presentate verranno pubblicate in un volume prodotto da LA TELA, che racconterà le storie di giovani vittime di mafia. La cerimonia di premiazione si terrà presso l’Osteria LA TELA il 23 maggio 2025, anniversario della strage di Capaci.

Le adesioni al concorso e le opere realizzate dovranno essere inviate a info@osterialatela.it

Il comitato organizzatore del concorso è a disposizione per fornire tutte le informazioni e i contatti, anche con i parenti delle vittime ancora in vita, che potranno servire per il lavoro di ricerca.

Il bando e il regolamento del concorso sono reperibili su www.osterialatela.it

La Tela

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 328 6845452 Giovanni Arzuffi