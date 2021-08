Il campus itinerante per giovani videomaker Cinemadamare per una settimana a Canegrate: è possibile proporsi come comparse e attori

Cinemadamare, Canegrate diventa un set per giovani videomaker

Cinemadamare, il campus che riunisce giovani videomaker da tutto il mondo con workshop tematici e proiezioni serali gratuite, è sbarcato a Canegrate. Questa mattina i videomaker si incontrano al Circolo Bell'Unione, dove sarà possibile proporsi come comparse e attori per i filmati che saranno girati in questa tappa canegratese.

Questo il programma del campus nel dettaglio:

Sabato 28 agosto

10.00 circolo bell’unione: production meeting

11.00 sala cervi: workshop sulla recitazione a cura di Josè Quintana

20.45 p.zza matteotti - close-up: corpo musicale cittadino

21.15 Saving mr. banks di John Lee Hancock

Domenica 29 agosto

Piazza Matteotti

20.45 close-up: amici di padre Davide

21.15 Joy di David O. Russell

Martedì 31 agosto

Piazza Matteotti

20.45 close-up: Valerio Moggia e Francesco Lombardi di riplive.it

21.15 Non ci resta che vincere di Javier Fesser

Mercoledì 1 settembre

Piazza Matteotti

20.45 close-up: pino landonio di cultura dei sogni | Gli spaesati

21.15 La battaglia dei sessi di Jonathan Dayton & Valerie Faris

Giovedì 2 settembre

Piazza Matteotti

20.45 close-up: camminiamo nella storia | bambini di Chernobyl

21.15 La grande scommessa di Adam McKay

Venerdì 3 settembre

Contrada Baggina

20.45 close-up: fondazione ticino olona

21.15 Weekly competition: i corti girati a Canegrate

In caso di maltempo le proiezioni avverranno al coperto, l'elenco delle manifestazioni sempre aggiornato si trova su https://bit.ly/estateacanegrate o sull'evento Facebook. Tutti gli eventi sono aperti e gratuiti.