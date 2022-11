Cinema gratis per i più piccoli

Bambini al cinema gratis per la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che si celebra ogni anno il 20 novembre.

Cinema gratis per celebrare la Giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

In occasione della ricorrenza, l’Amministrazione comunale di Legnano propone alla cittadinanza un ricco programma di iniziative per promuovere concretamente i diritti dei bambini e dei ragazzi. A partire da oggi, domenica 6 novembre 2022, e fino a domenica 11 dicembre prende il via la 23esima edizione di "Al cinema!", rassegna di cinque film per bambini dedicata a Emanuele "Manuel" Fontana. Le proiezioni si terranno alle 10.30 alla Sala Ratti in corso Magenta 13 con ingresso gratuito fino esaurimento posti.

Il primo appuntamento alle 10.30 di oggi, domenica 6, con "Peter va sulla Luna"

Ad aprire la rassegna sarà "Peter va sulla Luna" di Ali Samadi Ahadi; domenica 13 novembre toccherà a "Versi perversi" di Jan Lachauer, Jakob Schuh, Bin-Han To; domenica 20 novembre sarà la volta di "Lizzy e Red amici per sempre" di Jan Bubenicek e D. Grimmová; domenica 27 novembre sarà proiettato "Ainbo-Spirito dell'Amazzonia" di Jose Zelada e Richard Claus; domenica 11 dicembre a chiudere il ciclo sarà "La Befana vien di notte-2 Le origini" di Paola Randi, con presentazione dell'omonimo libro di Sarah Spinazzola.