Christmas Book Party nel parco della biblioteca

Torna sabato 14 dicembre, dopo il successo ottenuto nelle prime tre edizioni, il Christmas Book Party, la festa di Natale nel parco della biblioteca di via Cavour a Legnano.

Torna il Christmas Book Party: sabato 14 appuntamento con la terza edizione

Si tratta di una mattinata nel corso della quale si alterneranno vari momenti pensati principalmente per i bambini. A partire dalle 10.30 ci saranno le letture con Babbo Natale e le sue assistenti; i libri in prestito e in dono con il gruppo Girolibri; le attività creative con le BiblioVolontarie; lo scambio dei giochi usati, pratica questa che vuole favorire l’avvicinamento dei più piccoli a una logica anti-spreco e al concetto della sostenibilità; cioccolata calda e panettone offerti dallo Spazio Incontro Il Giardino. Alle 11.30 andrà in scena lo spettacolo teatrale "Il Circo di Natale" a cura della compagnia Ditta Gioco Fiaba. L’acceso è libero e gratuito.