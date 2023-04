Campioni di bocce dal cuore rossonero: a premiarli anche Maurizio Ganz

Monica Giunta ed Emiliano Zocca. Sono loro i vincitori del tradizionale Torneo di bocce organizzato dal Milan club di Busto Garolfo.

Trentadue coppie in gara al tradizionale Torneo di bocce del Milan club

La competizione, svoltasi nel bocciodromo cittadino, ha visto sfidarsi 32 coppie. Spiega Gianni Raimondi:

"Si tratta di un’iniziativa che va avanti da tanti anni. Quest’anno in ricordo di una persona che non c’è più, Antonio Raimondi, socio fondatore del Milan club di Busto Garolfo, nato nel 1964, uno tra i più vecchi in Italia e nel mondo. Il club funziona per un discorso di tifoseria ma è soprattutto impegnato per volontariato e beneficienza, tant’è che siamo stati premiati quando c’era Galliani come amministratore delegato. Si sono iscritte 64 persone, 32 coppie miste a sorteggio. Si tratta di persone che non hanno mai giocato a bocce quindi, a differenza delle gare ufficiali, si è giocato senza regole, chi si avvicinava di più al pallino faceva punto. Si tratta di una manifestazione molto sentita e quest’anno in particolar modo ha richiamato tantissimi giovani".

Ecco chi sono i vincitori: a loro una coppa offerta dalla famiglia Raimondi

Il torneo è durato tre sere e giovedì 6 aprile 2023 si sono svolte le finali dalle quali sono uscite vincenti quattro coppie: al primo posto, come già detto, si sono piazzati Monica Giunta ed Emiliano Zocca, al secondo Giovanna Marchiori e Fabio Locatelli, al terzo Piera Coltro e Marco Roveda e quarti sono arrivati Brenda Moretti e Mario Ghiloli. Tutte e quattro le coppie si sono aggiudicate una coppa offerta dalla famiglia Raimondi.

Sono poi intervenuti anche Maurizio Ganz, ex calciatore Milan e ora allenatore del Milan femminile, il suo collaboratore Davide Cordone e il batterista degli Urlo Band. Al termine è stato dato l’appuntamento al prossimo anno.

Pasqua rossonera all'insegna della solidarietà: le uova regalate alla Gpu

Nella mattinata del lunedì dell'Angelo, il 10 aprile, dalle 10.30 alle 12.30,il Milan club di Busto Garolfo ha promosso la tradizionale manifestazione della Pasqua rossonera. Le uova rimaste sono state regalate all’associazione Genitori per la promozione umana.