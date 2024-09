«Buona notte bianca dei bambini», un successo anche la 12esima edizione

Un colorato esercito di ragazzi nella giornata di sabato ha invaso le piazze e i vicoli del centro storico di Rho per la 12° edizione de: «La Buona Notte Bianca dei Bambini».

L'iniziativa promossa di AccadueRho aveva come tema «L’Antica Roma»

L’iniziativa ideato dall’Associazione AccadueRho e patrocinata dal Comune per la gioia dei piccoli che ancora una volta sono riusciti a emozionare e coinvolgere anche i grandi. Il tema dell’edizione di quest’anno è stato «L’Antica Roma». Gli attori del Teatro Armadillo nel corso della giornata e in più punti della città hanno declamato letture animate interattive per bambini e famiglie dal titolo: «Miti ed eroi nell’Antica Roma».

Trenino, spettacolo di buarattini e tanti laboratori per bambini

Anche la Libreria Ubik e i componenti dell’associazione «Fare Diversamente» hanno proposto la lettura dal titolo: «Vita di un bambino nell’antica Roma» e San Giorgio e il drago con animazione e giochi antica Roma. Come nelle edizioni precedenti, anche nell’evento andato in scena nel centro storico della città nel pomeriggio di sabato c’erano il trenino che ha attraversato le vie della città con a bordo grandi e piccini, i laboratori organizzati dalle associazioni e altri dai negozianti rhodensi, e per la prima volta il battesimo della sella a cura della Scuderia Esposito, il Teatro dei Burattini Degal con lo spettacolo; Gianduja e il Mago Puzzolone.

Successo per il mercatino dei bambini per scambiare giochi e libri

Molto apprezzato il Mercatino dei Bambini per scambiare giochi e libri, non sono mancati: il gioco degli scacchi a cura di Massimiliano Guidi e l’associazione Inline 360 che ha permesso a numerosi giovani di effettuare delle prove di pattinaggio.. Il laboratorio Pandora ha proposto: «Vieni a fare un selfie con gli antichi romani». Tra le Associazione presenti anche: Abio laboratorio, Ricordi Music school laboratorio, Stripes laboratorio, la Ludoteca in Legno Tatà, Libreria San Vittore laboratorio, le animazioni linguistiche della Biblioteca dei ragazzi, la radio Buona Notte Bianca a cura di Cluster FM e gli immancabili trucca bimbi. Presenti i Carabinieri con i loro mezzi utilizzati nei giorni nostri e quelli storici dell’Associazione Carabinieri, la Guardia di Finanza, con un gazebo informativo e un’applauditissima esibizione cinofila.

Soddisfatto a fine giornata il presidente di AccadueRho Cesare Riccelli

L’avvenimento rientra nel calendario degli appuntamenti nell’arco dell’anno che si è sviluppato lungo una ricca scaletta di spettacoli e attività dedicate ai bambini. Tra i presenti anche il Vicesindaco Maria Rita Vergani. Al termine dell’evento il Il presidente dell’associazione AccadueRho Cesare Riccelli, ha ringraziato tutti i collaboratori e le associazioni per la perfetta riuscita dell’evento dando poi appuntamento all’edizione del 2025 che come sempre si terrà nel mese di settembre.