Bollate e Bareggio sbarcano su Amazon Prime dal prossimo 8 dicembre

Una serie tv con protagonisti di Bollate e Bareggio, prodotta da Amazon Prime che sembrerebbe voler unire gli appassionati del giallo e dello sport.

Sport Crime

Si chiama "Sport Crime" e porterà sui piccoli schermi dal prossimo 8 dicembre una perla della ginnastica artistica e della città di Bollate, Giada Grisetti e un giocatore di football australiano di Bareggio, Davide Gatti.

Unica nel suo genere

Si tratta della prima serie di investigazione sportiva presentata alla Mostra del Cinema di Venezia e per questo ha suscitato grandissimo interesse dalla critica e dal pubblico. Prodotto e ideato da Luca Tramontin, ex rugbista e commentatore per varie Tv italiane, europee e australiane, e Daniela Scalia, celebre anchorwoman di Sport Italia, Sport Crime si sviluppa in episodi indipendenti e autoconclusivi da 46 minuti.

La ginnasta

La ginnasta, nata a Giubiasco nel 2000, viene allenata al Centro Sport di Bollate da Monia Marazzi. Nella serie tv la ginnasta ha interpretato se stessa inizialmente in un ruolo di co-protagonista, ma sembrerebbe che le sue doti recitative possano portarla molto più lontano di così. In prima istanza, infatti, ha esordito con un ruolo acrobatico dal dialogo molto ridotto, come gli altri sportivi che in Sport Crime si esprimono con le proprie capacità atletiche e con frasi brevi e dialoghi che non espongano la mancanza di base recitativa.

Nella seconda stagione, però, è stato anticipato che la ginnasta avrà uno spazio molto più ampio e non solo legato alla sua sorprendente flessibilità atletica. In maniera spontanea, infatti, è emersa una espressività che ha colpito i produttori, che hanno pensato di ampliare il ruolo di Giada nella sceneggiatura di vari episodi della prima e della seconda stagione.

Il giocatore di football australiano

Un altro personaggio del nostro territorio presente nella pellicola sarà Davide Gatti, residente a Bareggio, un eclettico ex aussie ruler, giocatore di football australiano, dedito ora alla "noble art", dunque al pugilato, e all’arte in senso più creativo ed innovativo. Lui, in particolare, sarà protagonista di un episodio delle successive stagioni, dal titolo "Punchart".