Biodiversità, Federcaccia Magenta premiata per la sua opera di divulgazione ai bambini

Un riconoscimento conferito per il proprio impegno nella divulgazione di un approccio sostenibile a tutela della biodiversità. Con queste motivazioni la Fondazione UNA - Uomo, Natura, Ambiente ha premiato nei giorni scorsi la sezione Federazione Italiana della Caccia (Fidc) di Magenta Eligio Colombo a conclusione dell’edizione 2024 del progetto Operazione Paladini del Territorio, nato dalla volontà del mondo venatorio di contribuire attivamente alla tutela del territorio e al supporto della propria comunità locale d’appartenenza.

Federcaccia Magenta premiata per la sua opera di divulgazione

Come hanno spiegato i vertici di Fondazione Una, la scorsa estate la Federcaccia magentina ha organizzato per i bambini dell'oratorio Sacra Famiglia un laboratorio volto a far conoscere da vicino la fauna presente sul territorio. Il tutto è avvenuto con la collaborazione della sezione comunale Fidc di Canegrate, che ha messo a disposizione diversi animali imbalsamati (tutti regolarmente registrati e correttamente recuperati in natura). Il laboratorio aveva come obiettivo quello di sensibilizzare i bambini all’importanza della biodiversità.

Sull'esperienza svolta nei mesi scorsi è intervenuti anche il presidente della Fidc Magenta Vincenzo Allegretti:

"Noi da un paio di anni d'estate organizziamo una mattinata in cui creiamo un percorso con animali presenti nei nostri territori, il tutto in un giardino dedicato che ci mette a disposizione l'oratorio. Durante il percorso si cerca di far capire ai bambini le caratteristiche e l'importanza che gli animali selvatici hanno all'interno dell'ecosistema, facendogli capire che maltrattare l'ambiente ha delle conseguenze. Quest'anno abbiamo svolto queste attività in collaborazione con la Fondazione Una, che ci mette a disposizione materiale didattico e ci dà una mano a sponsorizzare l'iniziativa. Sinceramente non ci aspettavamo di ricevere il premio ed è stata una bella sorpresa nonché soddisfazione per tutti noi".

Riconoscendo il premio, che è stato assegnato in una cerimonia dedicata in occasione di EOS – European Outdoor Show a Verona, Fondazione Una si impegna inoltre a garantire la sponsorizzazione delle nuove iniziative in programma per il 2025, stimolando un circolo virtuoso a beneficio dei territori e delle comunità.

A livello nazionale la terza edizione dell’Operazione Paladini del Territorio ha visto il coinvolgimento di oltre 6mila volontari, coordinati da più di un centinaio di sezioni locali delle associazioni venatorie nazionali. Ognuno dei partecipanti ha donato in media 15 ore del proprio tempo, per un totale di più di 90mila ore, contribuendo in modo significativo alla tutela del territorio, rimuovendo oltre 80 tonnellate di rifiuti dall’ambiente e generando benefici per gli oltre sei milioni di cittadini che vivono nelle zone interessate.