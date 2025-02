Avis Magenta si appresta a rinnovare il proprio consiglio direttivo

Fine di un ciclo per l'Avis di Magenta, che a breve si riunirà per rinnovare il proprio consiglio direttivo al termine del mandato di quattro anni. Il nuovo direttivo rimarrà in carica per il quadriennio 2025-2028.

Avis Magenta rinnova il consiglio direttivo

Come spiegano dall'associazione, ogni socio Avis potrà presentare la propria candidatura per il consiglio secondo le modalità illustrate sul sito www.avismagenta.it. Il nuovo consiglio verrà successivamente eletto nel corso dell'assemblea dei soci che si terrà sabato 1 marzo alle 17 nel refettorio Don Giuseppe Locatelli - Non di solo pane di via Moncenisio 29.

All'assemblea di quest'anno si aggiunge tuttavia un'importante novità. Per rendere l'evento ancora più speciale, Avis Magenta ha deciso di organizzare al refettorio, subito dopo la chiusura dei lavori alle 20.30, una cena conviviale per esprimere solidarietà a Non di solo pane. Alla cena, a cui ci si può registrare andando sempre sul sito dell'associazione, sono invitati tutti i soci Avis con le rispettive famiglie. Questo l'augurio dell'ente per il buon esito dell'assemblea: