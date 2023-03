Aria di primavera al Castello Visconteo tra artigianato artistico e fiori

Due giorni all'insegna dell'artigianato artistico, dei fiori e delle piante aromatiche al Castello Visconteo di Abbiategrasso.

Aria di primavera al Castello di Bià

Complice il bel tempo con temperature miti, all’ombra delle mura dello storico maniero sabato 4 e domenica 5 marzo 2023, i visitatori hanno apprezzato l’evento "Creazioni Artigiane Artiste... e Fiori".

Un evento per la Festa della donna

Pensata come manifestazione per la Festa della donna, "Creazioni Artigiane Artiste... e Fiori" 2023 ha ospitato gli stand di artigiane con le loro creazioni che abbracciano numerosi mestieri nel campo dell’arte e diversi florovivaisti da diverse regioni d’Italia con piante aromatiche, varietà di piante di peperoncino, cactacee e succulente, lavande, piante insolite e fiorite.

Esperienza multisensoriale

Il Castello Visconteo è stato circondato da fiori e profumi, arte e artigianato artistico, un mix colorato e aromatico, dai profumi delle saponette artigianali, agli olii essenziali, per non dimenticare l’ottimo cibo. In Sala consiliare una mostra di abiti medievali e un corso per riconoscere le erbe naturali commestibili.

Tante attività

Due giorni di dimostrazioni: dalla pittura su tessuti per realizzare originali t-shirt alla tecnica dell’infeltrimento per realizzare simpatici oggetti per la casa, laboratori-incontri sulla cosmesi naturale, laboratori didattici e di cucina a tema natura per bambini ed adulti e laboratori creativi per bambini ed intrattenimenti sul tema della natura e dei fiori. La kermesse chiuderà alle 20.