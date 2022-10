Api al Castello, festa della smielatura

Festa della smielatura al Parco Castello di Legnano.

Api al Castello, è tempo di smielatura a Legnano

Domenica 23 ottobre 2022 sarà una giornata dedicata al miele per mostrare come passa dall'alveare al barattolo. Un processo fondamentale è quello della smielatura, che Green In Town (associazione legnanese, fondatrice del progetto Le Api al Castello) ha deciso di aprire al pubblico nella giornata di domenica al Parco Castello di Legnano. La postazione sarà allestita nelle vicinanze del bar. Saranno due i turni per partecipare all'attività, alle ore 11 e 15. L'accesso è libero e rivolto a tutti, sia adulti che bambini.

Chi indovina quanto pesa un panetto di cera d'api?

Durante la giornata, sarà possibile visitare gli spazi destinati alle arnie delle Api del Castello per vedere dove vivono, assaggiare il loro miele, conoscere il progetto e fare donazioni per sostenerlo. Chi vorrà mettersi in gioco potrà partecipare a una sfida indovinando il peso di un panetto di cera prodotta dalle api. Al termine della giornata sarà svelato il nome del vincitore.

Alla scoperta del percorso dal favo al barattolo

L'obiettivo è quello di far conoscere un passaggio meno noto della produzione del miele che viene consumato nelle nostre case. La smielatura è un processo di estrazione del miele dai favi che avviene sfruttando la forza centrifuga di un apposito macchinario chiamato smielatore. Una volta depositato sul fondo dello smielatore, il miele sarà raccolto e filtrato. Gli operatori di Green In Town mostreranno i vari passaggi e racconteranno tutto ciò che sta dietro e dentro un barattolo di miele. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a domenica 6 novembre.