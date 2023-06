Animazione, artisti di strada e giochi per la Notte bianca dei bambini

A Legnano torna la Notte bianca dei bambini.

Da piazza Raul Achilli nel quartiere Sant’Ambrogio al cuore del rione San Domenico: si svilupperà in sette punti del centro cittadino "I bambini fanno oohhh… che meraviglia", la notte bianca per i più piccoli in programma venerdì 9 giugno 2023 dalle 19 alle 23. Organizzata da Distretto urbano del Commercio, Amministrazione comunale, Unione Confcommercio Legnano e Camera di Commercio, la Notte bianca dei bambini torna dopo quattro anni dall’ultima edizione con un programma fatto di animazione, artisti di strada, giochi e gonfiabili.

Artisti di strada, giochi di una volta, gonfiabili e spettacoli di animazione

Cominciando dal cuore della città, la Notte dei bambini propone in piazza San Magno lo spettacolo di burattini "Le avventure di mandarino" e la favola acrobatica "Soul of nature" della Compagnia Artemakìa, lavoro sull’impatto umano sull’ambiente dedicato alle generazioni future.

Tre saranno le attrazioni nella zona corso Garibaldi/piazza Castelfidardo: animazione con artisti di strada, truccabimbi e "Viaggio con Piccolo Principe", spettacolo di animazione con la sabbia ispirato al racconto di Antoine de Saint Exupéry. Le immagini create in tempo reale saranno riprese e proiettate su uno schermo, quindi rese visibili a tutti gli spettatori.

Nella vicina via del Gigante saranno a disposizione dei più piccoli un gonfiabile e il truccabimbi.

Spostandosi dall’altra parte del centro, in via 25 Aprile, sarà possibile fare un’immersione nei giochi di una volta: oltre 70 passatempi tradizionali, dai giochi di strada ai giochi da tavolo, per insegnare ai più giovani come divertirsi con semplicità, osservando le tradizioni e, insieme, rispettando l’ambiente.

In corso Magenta l’occasione di divertirsi sarà data anche ai più grandi con l’evento "Maxi mattoncini", che metterà alla prova le abilità costruttive che si possono sviluppare partendo da quei semplici elementi colorati.

Nell’area Ztl del centro e nel primo tratto di corso Garibaldi si potrà godere delle esibizioni degli artisti di strada itineranti. Infine, in piazza Raul Achilli, sarà disponibile un altro gonfiabile.

Gli esercizi commerciali, in occasione della Notte bianca, prepareranno menu dedicati ai bambini con particolari promozioni.

Le modifiche viabilistiche: strade chiuse e divieti di sosta

La manifestazione porterà modifiche alla viabilità del centro. I punti chiusi al traffico, dalle 19 alla mezzanotte, saranno: piazza Raoul Achilli (tra via Buozzi e via Banfi), Corso Garibaldi (nel tratto fra corso Italia e il sagrato della chiesa di San Domenico), via San Domenico e via Gigante (nel tratto fra via San Domenico e corso Garibaldi). In questi sarà istituito il divieto di sosta a partire dalle 17 alla mezzanotte. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.