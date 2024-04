Anche il Museo Alfa Romeo e Arese partecipano all'Italian motor week

Dal 13 al 21 aprile 2024 è in programma Italian Motor Week, evento nazionale promosso da Città dei Motori per celebrare e valorizzare il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del made in Italy motoristico. Arese partecipa all’evento con un calendario ricco di appuntamenti per tutte le età, grazie alla collaborazione con il Museo storico Alfa Romeo - La macchina del tempo.

Visite guidate, laboratori didattici, caccia al tesoro, iniziativa "a luci spente", parata e conferenze.

Tante le iniziative in programma (locandina: https://comune.arese.mi.it/novita/eventi/italian-motor-week/)

"È con piacere che partecipiamo a questa seconda edizione dell'evento promosso da Città dei Motori, perché proprio sul nostro territorio abbiamo un'eccellenza in campo motoristico, rappresentata dal Museo storico Alfa Romeo, che in una veste ancora più suggestiva aprirà le porte per due weekend ricchi di iniziative per famiglie e per chi ha la passione per i motori. Un appuntamento da non perdere per vedere da vicino la storia leggendaria della casa automobilistica che ha permesso di far conoscere il nome della nostra città in tutto il mondo. Speriamo che i nostri concittadini approfittino di questa occasione per emozionarsi di fronte alle automobili prestigiose, iconiche, storiche che hanno rappresentato un sogno per intere generazioni e un'eccellenza del Made in Italy" – hanno dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli e l'Assessore allo Sport Andrea Antolini.