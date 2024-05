Anche gli Assalti frontali saranno sul palco del Rugby sound festival

Assalti Frontali, hip hop old school, considerati tra i gruppi rappresentanti e pionieri del rap in Italia, saliranno sul palco del Rugby Sound Festival di Legnano il 12 luglio, prima dell’attesissimo concerto dei Cypress Hill.

Nati dall'Onda Rossa Posse, gli Assalti Frontali nel 1990 pubblicano "Batti il tuo tempo" colonna sonora del movimento della Pantera e considerato il primo testo di rap in italiano che ha accettato e vinto la sfida di portare il rap in Italia creando una base sociale. Da allora hanno pubblicato 10 album fino a Courage (2022) raccontando in musica le lotte del nostre paese. L'uscita del nuovo disco è imminente (fine giugno 2024) da poco è fuori il singolo che lo anticipa "Fun**o ci siamo anche noi!" dedicato alla resistenza dei bambini e le bambine di Gaza. Accanto all' attività live, Militant A, voce del gruppo, da alcuni anni conduce laboratori rap nelle scuole elementari, medie e licei, e in uno di questi ha conosciuto Er Tempesta giovane rapper che da un anno affianca il gruppo dal vivo e di cui è appena uscito il primo singolo “Devasto”.

Biglietti disponibili su Ticketmaster, TicketOne e Mailticket e Vivaticket. Disponibili anche biglietti con formula early entry in quantità limitata. I biglietti consentono l’ingresso anticipato rispetto all’apertura delle porte generali (non si tratta di un'ulteriore area dedicata né delimitata in alcun modo da transenne). Informazioni su www.rugbysound.it.

I CYPRESS HILL sono uno dei gruppi rap più rilevanti di ogni tempo, hanno venduto oltre 20 milioni di album in tutto il mondo e sono stati la prima band hip hop a ottenere una stella sull’iconica Hollywood Walk of Fame.

Rugby Sound Festival, torna nel 2024 con un calendario ricchissimo. La partenza è in programma il 27 giugno con il ritorno dei SUBSONICA. In apertura di serata il dj set dei norvegesi RÖYKSOPP. Si prosegue poi il 28 giugno con il party MAI DIRE GOKU, seguito il 29 giugno VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI NOVANTA. Il 30 giugno si fa la storia: nelle stessa sera protagonisti i DIE ANTWOORD e COSMO. Il 1° luglio attesissimo il concerto dei PLACEBO, poi il 2 luglio sul palco SUICIDAL TENDENCIES e AGNOSTIC FRONT per l’unica tappa italiana dei loro tour. Il 3 luglio è la volta di COEZ & FRAH QUINTALE, il 4 luglio, protagonista sarà MASSIMO PERICOLO e il 5 luglio torna il reggae di ALBOROSIE & SHENGEN CLAN, per una serata speciale. Il 6 luglio sul palco ZARRO NIGHT & Friends con IL PAGANTE e DJ MATRIX, il 7 luglio, un altro ritorno: CRISTINA D’AVENA & GEM BOY, mentre l’11 luglio è PUNK IN CASTLE con tre delle formazioni che hanno fatto la storia del genere nel nostro paese: PUNKREAS, DEROZER, VALLANZASKA. Il 12 luglio, un’altra esclusiva italiana con i CYPRESS HILL anticipati sul palco da ASSALTI FRONTALI, il 13 grande festa con il DEEJAY TIME.

Tutte le informazioni e i biglietti per le singole date sono disponibili su www.rugbysound.it e www.shiningproduction.com

Il festival è organizzato in collaborazione con Shining Production e il supporto del Comune di Legnano.