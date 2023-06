All'"Estate arconatese" arrivano Dj Albertino e gli Eiffel 65

Tanti gli appuntamenti in programma con l'"Estate Arconatese": tra questi anche la presenza di Dj Albertino e gli Eiffel 65.

Estate Arconatese: ospiti anche Dj Albertino

Finalmente ufficiale il programma dell’Estate Arconatese 2023, l’ormai tradizionale kermesse estiva pronta a tornare con una lunga serie di eventi che promettono di coinvolgere tutti i cittadini. Il lungo lavoro dell’Amministrazione comunale di Arconate, in collaborazione con le associazioni locali, ha prodotto un calendario davvero ricco, che ha già preso il via con il mese di maggio e si protrarrà fino a settembre, garantendo musica ed eventi per ogni mese.

Tra gli eventi di punta dell’Estate Arconatese la “Cena sotto le stelle” di sabato 1° luglio, durante la quale sarà possibile cenare all’aperto in cinque locali nel paese e la Settimana della Cultura, in calendario dal 6 al 14 luglio. E poi tanti altri appuntamenti, che vanno dalla “Festa degli Alpini” il week end del 24 e 25 giugno al “Concerto d’Estate” del Corpo Bandistico Santa Cecilia sabato 22 luglio, passando per il grande “Ballo Liscio” del Gruppo Folkloristico e la tradizionale “Festa dell’Orologio”. Spazio anche alle iniziative della Parrocchia Sant’Eusebio, al Gruppo Bocciofilo e al Centro Pensionati di Arconate, con il “Pranzo di fine Estate” previsto per domenica 20 agosto.

La Festa patronale

Menzione speciale, invece, per i sempre attesissimi appuntamenti della Festa Patronale, in programma lunedì 31 luglio in piazza Libertà, e la Festa della Birra, in calendario da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre al campo sportivo di via delle Vittorie. Animerà il concerto della Patronale DJ Albertino, celebre disc jockey per Radio Deejay e Radio m2o, mentre la nona edizione della Festa della Birra ospiterà serate di musica live in tributo a Max Pezzali, Ligabue e alla storia del rock internazionale, per poi concludersi il 3 settembre con la Festa dello Sport e con il concerto degli Eiffel 65, gruppo dance di fama ormai internazionale.