Farà tappa anche ad Ozzero la rassegna "Percorsi Musicali in Lombardia – Le 12 perle di Lombardia" che toccherà appunta 12 realtà lombarde con spettacoli e rassegne musicali.

Alla scoperta di dodici perle della Lombardia grazie alla musica

Percorsi Musicali in Lombardia – Le 12 perle di Lombardia, a cura di A.Gi.Mus. Associazione Giovanile Musicale Sezione Lombardia, Miano in collaborazione con il Comitato Regionale UNPLI Lombardia e con il sostegno di Regione Lombardia è la rassegna di spettacoli musicali che toccherà 12 provincie lombarde.

Un programma ricco e di spessore in cui la musica sarà protagonista tra palazzi storici e ville, auditorium, centri polifunzionali e chiese che si trasformeranno per l’occasione in luoghi di ascolto in cui il linguaggio comune saranno le diverse sinfonie. Da Vivaldi a Bach, da Rossini ai Beatles, ogni luogo ospiterà un concerto che coinvolgerà il pubblico per una serata speciale.

Tutte le realtà coinvolte

Il Comitato Regionale Unpli Lombardia, custode delle eccellenze dei Territori a cui aderiscono oltre 700 Pro Loco con oltre 50.000 Soci, in stretta connessione con il Maestro Ennio Cominetti, direttore artistico della rassegna di A.Gi.Mus. ha individuato 12 location d’eccezione per la realizzazione degli spettacoli, testimoniando ancora una volta il ruolo di promotori delle bellezze dei Territori che da sempre le Pro Loco ricoprono. Il progetto ha anche lo scopo di promuovere 12 luoghi attraverso la musica: piccoli borghi, fuori dalle rotte principali del turismo di massa ma proprio per questo perle da valorizzare e centri da promuovere e in cui portare un evento che come un fil rouge li unisca in una nota di eccellenza con altri luoghi di Lombardia. Chiuro (SO), Calusco d’Adda (BG), Bregnano (CO), Tradate (VA), Carate Brianza (MB), Colico (LC), Casorate Primo (PV), Villimpenta (MN), Ozzero (MI), Casteldidone (CR), Castiglione d’Adda (LO), Artogne (BS) e Casalmaiocco (LO) ospiteranno la Rassegna che prenderà il via il 27 settembre e si concluderà a fine anno.

A rendere possibile la realizzazione di questo importante progetto è stata la collaborazione con A.Gi.Mus., Associazione Giovanile Musicale che opera a livello nazionale tramite le proprie sezioni dislocate sul territorio italiano perseguendo l’obiettivo di diffondere ed accrescere l’amore per la musica, l’arte e la cultura.

La collaborazione per rendere possibile il progetto

Gabriella Vai, presidente di A.GI.MUS. Lombardia-Milano ha collaborato con passione alla realizzazione del progetto: ““Le 12 perle di Lombardia” è una nuova proposta che abbiamo inserito per la prima volta da quest’anno nel più ampio contenitore artistico-musicale che prende il nome di “Percorsi musicali in Lombardia” e vuole dare risalto alle numerose e variegate specificità che ciascuna provincia del nostro ricco e variegato territorio presenta. Il lavoro di organizzazione degli eventi, portato avanti con grande passione e competenza dal nostro direttore artistico, M° Ennio Cominetti, in sinergia col Comitato Regionale Lombardia dell’UNPLI e coi diversi presidenti delle Pro Loco che vi hanno aderito, ha consentito di mettere insieme un palinsesto di tutto rispetto, compatibile con le risorse messe a disposizione quest’anno alla nostra Associazione da parte dell’Assessorato alla Cultura di Regione Lombardia. Devo essere quindi grata a tutti coloro che hanno sposato sin da subito l’idea che - ne sono certa - potrà diventare col tempo una piacevole tradizione, come del resto già avviene per tutte le proposte portate avanti da A.Gi.MUS. sezione Lombardia-Milano, che ormai da oltre quarant’anni è presente e attiva nella nostra regione.”

Il calendario vede il susseguirsi di appuntamenti in grado di coinvolgere e interessare un pubblico numeroso, grazie alla varietà dell’offerta proposta.

Le parole del maestro Cominetti

“Il programma ideato per “Le 12 perle in Lombardia” – sottolinea il M° Cominetti – è stato pensato tenendo conto sia delle risorse a disposizione sia delle esigenze specifiche che ogni Pro Loco ospitante ha espresso in fase organizzativa. Ne è nato un progetto apparentemente semplice ma allo stesso tempo estremamente accattivante, pensato anche per un pubblico non necessariamente composto da melomani (ammesso che ne siano rimasti ancora!). Abbiamo cercato di dare risalto alle enormi specificità artistiche che la nostra regione possiede, e così abbiamo voluto dare inizio con la proposta delle Quattro Stagioni, una delle più note opere in occasione di un soggiorno a Mantova dal grande musicista veneziano, ma di origini bresciane. Non mancherà l’accenno al binomio fra musica e vino, argomento che, oltre ad essere stato oggetto di una delle mie ultime fatiche letterarie, ha trovato grande favore in occasione della stesura del calendario degli eventi. Fra le iniziative di maggiore rilievo mi piace citare la rappresentazione dell’opera buffa “Il barbiere di Siviglia”, in una versione “pocket”, che ho realizzato riducendo l’organico a cinque cantanti e orchestra d’archi al fine di renderla agile e proponibile anche nei luoghi meno attrezzati per ospitare eventi di grandi dimensioni. Non mancherà, infine, un accenno al binomio fra la musica e la letteratura: in uno degli eventi, dedicato alla musica contemporanea, verrà eseguita in prima esecuzione assoluta una composizione dedica alla grande scrittrice milanese Alda Merini. Insomma, un progetto di un certo spessore culturale, ma allo stesso tempo semplice e fruibile, che poi è la missione che la nostra associazione si è data sin da quando si è insediata sul territorio lombardo”.

Il grande apporto delle Pro Loco

Come sempre le Pro Loco si fanno promotrici del grande patrimonio immateriale dei Territori, sottolineandone il valore e le unicità. “Tra i progetti che UNPLI Lombardia persegue quotidianamente – sottolinea Pietro Segalini, Presidente di UNPLI Lombardia - c’è anche quello di conservare e tramandare il patrimonio, spesso sconosciuto, del nostro Territorio. Questo progetto si sposa appieno con il nostro lavoro di promozione e salvaguardia delle eccellenze della nostra Regione, consentendo contestualmente di promuovere destinazioni autentiche e di valorizzarne le caratteristiche, favorendo la condivisione grazie all’organizzazione di spettacoli di alto valore artistico e culturale”.

Un invito a partecipare agli eventi, per conoscere le unicità e le bellezze anche meno note della nostra Regione e per godere di una serata all’insegna della musica e della cultura.