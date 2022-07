Alla Festa patronale arrivano gli Eiffel 65

Gli Eiffel 65 saranno i super ospiti della Festa patronale di Arconate, che si svolgerà da sabato 30 luglio a lunedì 1 agosto.

Il concerto degli Eiffel 65

L’appuntamento con gli Eiffel 65 è per lunedì 1 agosto, alle 21.45, in piazza Libertà, con ingresso gratuito. Un gradito ritorno, dopo la performance del 2016, quando il duo formato da Maury e Jeffrey Jey fece ballare i 5.000 spettatori presenti in piazza. Con il successo mondiale della loro hit ‘Blue (Da Ba Dee)’, gli Eiffel 65 sono tra i gruppi simbolo della musica dance italiana e internazionale e possono vantare oltre 15 milioni di copie vendute nel mondo nei primi cinque anni di attività.

L’ingresso al concerto è libero, aperto agli arconatesi e non, fino alla capienza massima stabilita dalle autorità di pubblica sicurezza. Non è necessario prenotare. Gli ingressi saranno in via Roma, contrada Sant’Eusebio e contrada Santa Maria delle Grazie a partire dalle 19, mentre il punto ristoro sarà attivo dalle 19.30.