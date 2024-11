Al Parco Falcone Borsellino la ruota panoramica più alta mai montata nel Milanese

Oltre alla tradizionale pista di pattinaggio e alla giostrina, a Legnano per Natale arriva la ruota panoramica più alta mai montata a Milano e provincia.

A Legnano una ruota panoramica di 34 metri

L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 30 novembre, dalle 16.30 alle 19.30, con un evento speciale che segna l’inizio della stagione natalizia. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’organizzazione locale Make A Hit Events, prevede il taglio del nastro con la presenza del sindaco Lorenzo Radice, seguito dall’accensione della ruota e dal primo giro inaugurale.

"Potenziamo l'offerta natalizia delle attrazioni"

L'assessore alla Qualità della vita Guido Bragato dichiara:

"Voglio esprimere un grazie sentito ad Hsc event per aver creduto alle potenzialità di uno spazio come il Parco Falcone Borsellino per ospitare quella che sarà una delle attrazioni del Natale 2024 e che si colloca perfettamente all’interno di un ricco programma di eventi per tutti i gusti e per tutte le età. Sono certo che un’attrazione intramontabile come la ruota panoramica contribuirà per due mesi ad animare, rendere ancora più vissuta, quindi più sicura un’area centrale così importante per Legnano su cui, come Amministrazione, stiamo lavorando con iniziative di vario tipo. Con la ruota panoramica potenziamo un’offerta natalizia di attrazioni, fino a oggi costituita da pista di pattinaggio e giostrina, che da anni sono punti di riferimento per pubblici diversi e che adesso riusciamo a estendere ad altri target".

"Orgogliosi di fare tappa in una città così dinamica"

Il titolare di Hsc Events Heros Salvioli racconta:

"Dopo aver portato la nostra attrazione in tutta Italia siamo orgogliosi di fare tappa in una città così dinamica e ricca di storia come Legnano. La nostra ruota panoramica è stata accolta con successo ed entusiasmo in molte località, ma ogni nuova tappa è per noi una sfida e un’emozione. Con questa installazione, vogliamo regalare ai cittadini di Legnano un’esperienza indimenticabile e creare un punto di riferimento per il Natale in provincia di Milano".

Sarà aperta dal 30 novembre al 26 gennaio

La ruota panoramica, di colore bianco a richiamare l’immaginario di un inverno con la neve, misura 34 metri di altezza, ha un diametro di 21 metri e porta 24 cabine per complessivi 144 passeggeri. L’illuminazione sarà a lampade led con proiettori multicolor. L'attrazione sarà aperta da sabato 30 novembre a domenica 26 gennaio con orari differenziati: da sabato 30 novembre a sabato 21 dicembre e da martedì 7 gennaio a domenica 26 gennaio dal lunedì al giovedì e la domenica sarà possibile accedere dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, mentre il venerdì e il sabato l'apertura si estende fino alle 23. Durante le vacanze natalizie, dal 22 dicembre 2024 al 6 gennaio, la ruota sarà aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 fino a mezzanotte. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti, mentre per i bambini sotto i 120 centimetri di altezza è previsto un prezzo ridotto di 6 euro.