A Rosate esordisce lo “Sbaracco”

È festa grande, tra novità e tradizione, al Comune di Rosate, nella giornata di sabato prossimo, 9 settembre 2023. Avrà infatti luogo l’esordio assoluto della Festa dello Sbaracco, una manifestazione cittadina per salutare l’estate tra le note di musica, animazione e spettacolo con aperitivi e shopping sotto le stelle.

Esordio assoluto in paese

«Si tratta della prima edizione di un nuovo esperimento - spiega l’assessore a Cultura, Eventi e Sport del Comune di Rosate Silvia Nidasio - Si tratta di una festa che solitamente è propria della tradizione toscana. È nato tutto da un dialogo con i commercianti per dare spazio e vetrina a bar ed esercenti commerciali tutti».

Una iniziativa a 360 gradi, dunque, sulla falsa riga delle precedenti manifestazioni, come il grande successo della Notte Bianca organizzata dal bar 2001 lo scorso 15 Luglio, ma con un carattere di novità assoluta.

«Questa volta si parte dal commercio. Saranno gli esercenti i veri protagonisti di un concetto semplice ma efficace, ovvero lo svuotamento delle loro collezioni estive associato ai saldi e l’inizio, quindi, di una nuova stagione commerciale» aggiunge l’assessore Nidasio.

La sessione dei saldi pre-autunnali si spalmerà nel trittico 9-10-11 Settembre, ma il culmine dell’iniziativa sarà appunto lo stesso Sabato , data in cui, dalle 18 alle 24, avrà luogo la celebrazione dello Sbaracco. Accanto alle vetrine di bar e commercianti aperte ed agibili, non mancheranno gonfiabili, giostre, balli di gruppo, punti di richiamo della cittadinanza in larga scala.

«È una prima volta, ma parteciperanno quasi tutti i commercianti della città» specifica Silvia Nidasio.

Tradizione ormai collaudata è invece quella della Festa dello Sport. Una manifestazione che permette a bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria, assieme agli adolescenti delle classi prime della scuola superiore, un passaggio agevolato ad attività sportive e musicali.

Festa dello sport

Nel pomeriggio di sabato 9 settembre, infatti, nei tre punti specifici del Centro Sportivo Ciro Campisi , avrà luogo l’esibizione delle Associazioni Sportive ed Artistiche e sarà possibile, per gli interessati, mettersi in gioco con prove pratiche delle più svariate discipline.

«Calcio, pallavolo, ma anche musica e danza - anticipa l’Assessore allo Sport Nidasio, che poi prosegue - Agli stand con gazebo dedicati è possibile avere informazioni ed iscriversi ai corsi delle discipline provate».

Alle 16.30 andrà in scena lo spettacolo di burattini «Le nozze di Pulcinella», dalle 16.30 alle 19 avrà luogo la distribuzione dei libri di testo a cura del Comitato Genitori della scuola primaria.