A "La bella estate" di Legnano la serata "Guarda che luna"

Canzoni, teatro e musica sono gli ingredienti di “Guarda che luna”, lo spettacolo inserito nel calendario de “la Bella estate” in programma domenica 8 settembre alle 21 nel giardino del museo civico “Sutermeister” di Legnano.

In scena il duo Encanto composto da Maria Cristina Riva (voce) e Federico Riva (chitarra acustica), docenti della Scuola di Musica Nicolò Paganini, e Jacopo Pari e Santa Barilari, attori e docenti di Scuola Teatro Junior, saranno la musica e le parole di un concerto che abbina esecuzione e riflessione su alcuni testi di famose canzoni. Alcuni dei pezzi proposti nel concerto saranno introdotti da aneddoti sulla loro origine, sul significato del testo, sul contesto socio - culturale e storico in cui sono nati; racconti che si intrecciano con riflessioni filosofiche più ampie e si snodano come poesie. “Guarda che luna” è una simbiosi tra musica, poesia, filosofia e storia, abilmente creata dagli artisti, che regala al pubblico un viaggio nelle emozioni e nei sogni . Il repertorio selezionato per questo concerto include brani che hanno segnato la storia della musica e che parlano di viaggio e immaginazione, in grado di emozionare a ogni nuovo ascolto.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nell’auditorium della scuola Tosi in via Santa Teresa, 30.