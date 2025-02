Vittoria sofferta dei Knights contro Imola

Terza partita consecutiva per i Knights Legnano alla Soevis Arena, in questo caso contro la Virtus Imola, avversaria poco più di un mese fa, e nuova vittoria anche se sofferta.

Il punteggio viene sbloccato subito da Ricci, ma il protagonista dei primi minuti della gara è capitan Andrea Quarisa che, ben assistito da Sodero, mette a segno quattro punti in fila facendosi trovare sempre pronto nel pitturato.

Mastroianni pareggia la tripla di Morina e dopo il 7-7, i Knights allungano con la tripla di Oboe, la schiacciata e altri 3 punti di Quarisa per il 15-7.

Ricci tampona con una nuova tripla, ma Legnano ha il piglio delle giornate buone e ancora con Oboe dall’arco, Raivio e Scali allungano sul 29-20 al suono della prima sirena.

Masciarelli apre il secondo periodo con la tripla del -6, ma ci sono sempre Oboe e Raivio a rimbalzare Imola che va a -11 sul 36-25 e poi a -12 dopo la tripla di Mastroianni sul 39-27.

Non si segna molto nel secondo periodo che infatti finisce in pareggio con un parziale di 13-13 che fa andare le squadre in spogliatoio per l’intervallo sul 42-33.

Alla ripresa del gioco sembra tutto facile per la SAE Scientifica che va a segno con un otto punti filati di Raivio per il +15 del 50-35, massimo vantaggio per Legnano.

Ma quando sembra già fatta, Imola cambia alcune scelte difensive e i Knights iniziano a faticare.

In attacco Vaulet, Ricci e Morina danno un primo strattone con un parziale di 0-8, Legnano si riprende con 5 punti di Agostini per il nuovo +12, ma negli ultimi 4’ del periodo subisce un altro parziale importante di 0-9 che permette a Imola di chiudere al 30’ sul 56-52.

Ultima frazione che diventa decisamente calda.

Sodero prova a far scappare di nuovo Legnano sul 58-52, ma Amborsin e Morina mettono i punti per il 58-57 che fa tremare i Knights.

Per quasi 4 minuti Imola rimane tra il -1 e il -2, con Legnano che fatica molto in attacco a trovare tiri aperti.

Mastroianni e Agostini segnano da sotto per il nuovo +6, Legnano vede la luce sul +7 con il libero di Oboe per fallo tecnico alla panchina ospite, ma Ambrosin e Vaulet fissano il 66-62.

Qualche conferma in più sulla vittoria arriva con la tripla di Agositni del 71-65 e con i liberi di Sodero e Raivio del definitivo 75-69, dopo che Imola era comunque riuscita a tornare pericolosa fino al -2.

Una gara non bellissima esteticamente, ma molto intensa che Imola è stata brava a tenere aperta anche dopo un buon vantaggio legnanese.

Settimana tipo che dovrà preparare i Knights alla trasferta complicatissima di Capo D’Orlando del prossimo weekend.