Vittoria per tre a zero per i Diavoli Rosa contro Gorgonzola

Serviva una reazione dopo il brutto ko di sabato scorso conto Cassano e le ragazze dei Diavoli Rosa di Novate l’hanno data alla grande, vincendo, non senza fatica, il delicato match contro Gorgonzola.

Vittoria per tre a zero per i Diavoli Rosa

Dopo un primo set col freno a mano un po' tirato Novate gioca un secondo da manuale del volley, ma il capolavoro lo compie nel terzo, quando, sotto 9-16, riesce a pareggiare a 20 e poi mettere il turbo nel finale. Ora Novate in classifica è seconda a pari punti con Novara (prima) e Cassano (terza).

Nel primo set le diavolesse partono col freno a mano tirato e restano “in rodaggio” fino al 12-12 quando l’ace di Mazzi vale il primo break 14-12, sempre dai 9 metri le fa eco Migliorin con 2 ottimi servizi che fanno saltare la ricezione avversaria e permettono a Venegoni di chiudere subito altri 2 punti. Entra in scena Scandella per il 21-17 e Migliorin chiude la pratica 25-18. Il secondo è giocato da manuale del volley, pochissime sbavature e tanta concentrazione valgono il 4-0 iniziale che porta la firma di Migliorin e Scandella. Gorgonzola va in tilt e Mazzi con Migliorin (nei 3 metri di forza) segnano 10-3 sul tabellone. Dai 9 metri Trabucchi trascina Novate dal 15-6 al 21-6 con 3 ace e la doppietta di Mandotti. L’avversario alza bandiera bianca e Mazzi chiude. Sembra fatta, ma nel terzo il cambio in palleggio di Gorgonzola (Vegeto per Leogrande) unito a una Zucchetti devastante sconvolge gli equilibri di Novate e dal 4 pari l’avversario vola fino al 9-16. Novate però non trema e Migliorin fa partire una lenta rimonta punto su punto che, grazie anche a 3 errori di Gorgonzola, vale il pareggio a 20 con la doppietta di Scandella. Finale a senso unico con alta la concentrazione (ottimo il tuffo in difesa di Piroli che lancia le diavolesse al setball 24-21 col parziale chiuso subito.

I commenti a fine gara

Enzo Cannone, allenatore di Novate:

“E’ stata una partita molto delicata a livello mentale perché dopo sabato scorso dovevamo reagire. Le ragazze sono state tutte brave in settimana ad allenarsi molto bene e questa sera siamo partiti con il piglio giusto e specialmente nei primi 2 set abbiamo espresso una buona pallavolo. Nel terzo la voglia degli avversari di reagire e un po’ complice un nostro rilassamento siamo andati sotto, ma subito ho visto una bella reazione di squadra con una pregevole pallavolo recuperare e vincere set e partita”

Giulia Mazzi, opposto di Novate:

“E’ stata una partita che abbiamo approcciato con la giusta determinazione e concentrazione. Siamo calate leggermente nel 3 set, che vedeva le nostre avversarie avanti nel punteggio, ma siamo riuscite a riprendere il nostro gioco e a ritrovare il ritmo giusto per chiudere comunque con un 3 a 0 importante, sia per la classifica che per il morale. Adesso testa alla prossima”

Prossima gara: sabato 18 novembre 2023 alle ore 20,30 presso Centro Puecher di Milano in via Ulisse Dini 7 contro l’MTV Guffanti Group che al momento si trova quart’ultimo in classifica a soli 4 punti, ma come tutte le squadre, non va sottovalutato.

Il tabellino della partita

Pallavolo Novate DR 3 – Gorgonzola 0

Parziali set: 25-18, 25-9, 25-21

Novate Diavoli Rosa: Trabucchi 4, Mazzi 10, Venegoni 6, Mandotti 6, Scandella 6, Migliorin (K) 17, Piroli (L1), Rosina 1. Lewis, Zaniboni, Panza, Munaro, Cabrera, Natale (L2). All. Cannone.

Gorgonzola: Leogrande 2, Vitali 1, Boscolo Cappon 3, Zucchetti 6, Grazioli 4, Pettenati 4, Regiroli (L), Vegeto, Rossi 9, Dinoia 10, Comcardi 1, Bai (L2). Ne De Palma. All. Santandrea.

I numeri della gara: Ace Notate 8 (di dui 2 di Venegoni) Gorgonzola 4, Muri punto 7-3 (3 Migliorin, 2 Mandotti, 2 Mazzi). Ricezione 65%-50%, Attacco 38%-31%.