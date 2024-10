Domenica 20 ottobre, i giovanissimi under 14 del calcio Canegrate sono riusciti a portarsi a casa la vittoria nel derby di zona contro l’Accademy Legnano.

Vittoria per i giovani Under 14 del Calcio Canegrate

Pesa molto l’assenza del capitano Matteo Valesano, squalificato per 4 giornate, ma i ragazzi non si lasciano scoraggiare da ciò e vanno a segno grazie a con un gol che si aspettava da molto, di Lorenzo Magni.

Per concludere in bellezza qualche minuto dopo, Magni mette un cross sulla testa di Albanese Tommaso che gonfia la rete per la seconda volta con questa maglia.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

L'ottima prestazione del numero 10

Ottima prestazione del numero 10, Davide Slavazza che si destreggia bene tra gli avversari nonostante la tensione in campo sfiorando anche il gol su punizione.

Ora testa alla prossima giornata.