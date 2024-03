Vittoria per gli Under 13 della Rari Nantes Legnano

Tre partite, domenica 10 marzo, per la Rari Nantes Legnano nei campionati PallaNuotoItalia.

Rari Nantes Legnano, tre partite domenica

I Delfini dell’Under 11 tengono a lungo botta contro la più esperta Viribus Unitis, prima di cedere al 5-3 finale. Gojko Separovic, direttore sportivo della Rari Nantes, sottolinea comunque l’ottima prova dei giovanissimi atleti.

Viribus Unitis-Rnl: 5-3 (Parziali: 2-1, 1-1, 1-1, 1-0)

Marcatori Rnl: Cortellazzi 2, Piampiani 1

Sconfitta di misura, 5-4, anche per gli Under 15 B2. Dopo il secco 4-0 subìto nei primi due parziali da Sport Active Pn Cormano, i ragazzi di Andrea Bianchi cambiano marcia, esprimono un ottimo gioco e sfiorano la rimonta. Una bella prova di reazione, pur nella sconfitta.

Sport Active Pn Cormano-Rnl: 5-4 (Parziali: 3-0, 1-0, 1-2, 0-2)

Marcatori Rnl: Fiacchi 2, Gavioli 1, Marzano 1

Vittoria per l'Under 13

Vittoria per 10-8, invece, per gli Under 13. Coach Marco Borsa a fine match sottolinea la buona prova in attacco della squadra, pur con qualche errore al tiro, e si complimenta con Omnia Sport, per aver saputo dare del filo da torcere alla compagine legnanese.

Omnia Sport-Rnl: 8-10 (Parziali: 4-2, 1-3, 2-4, 1-1)

Marcatori Rnl: Ventura 4, Caimi 4, Cristiano 1, Ladina 1