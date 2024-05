Brutta sconfitta per il Legnano che perde per 5 a 0 contro la Castellanzese e retrocede

La Castellanzese con cuore, orgoglio e carattere vince 5-0 il derby con il Legnano conquistando la salvezza. Brutta sconfitta per la squadra della città del Palio.

Vittoria per 5 a 0 nel derby per la Castellanzese che rimane in serie D

Partenza a mille da parte della Castellanzese che guadagna subito un calcio di rigore dopo otto minuti grazie a Colombo, che viene atterrato davanti al portiere da Bagatini, espulso nell’occasione dall’arbitro umbro. Sul dischetto si presenta Chessa che spiazza Mazzi e porta in vantaggio i neroverdi.

Passano tre minuti e la Castellanzese raddoppia ancora con Chessa, bravo a sfruttare alla perfezione il cross dalla destra di Tirapelle e a insaccare in rete.

I ragazzi di Mister Roncari non arretrano, continuando ad attaccare con ordine e convinzione, andando a segno per la terza volta al ventunesimo con il colpo di testa di Boccadamo. La punizione di Chessa dalla trequarti impatta sulla traversa, sulla ribattuta è Mandelli il più lesto ad accorrere sul pallone, che successivamente arriva sulla testa di Boccadamo, libero di colpire a due passi dalla linea di porta.

Il Legnano si vede poco dalle parti di Poli, attento a svolgere l’ordinaria amministrazione.

Il secondo tempo ancora alla carica

La ripresa inizia come il primo tempo, con Chessa vicinissimo alla quarta rete dopo cinque minuti, ma il tiro dal limite dell’area viene alzato sopra la traversa da Mazzi.

E’ Tirapelle a cercare gloria in avanti, bravissimo a farsi vedere da Colombo che lo serve in velocità; appena dentro l’area prova il tocco sotto sull’uscita di Mazzi ma la difesa lilla si salva all’ultimo.

Nonostante l'espulsione di Colombo per doppia ammonizione, la Castellanzese continua ad attaccare con convinzione, trovando il poker al venticinquesimo ancora con Chessa, il cui tiro all’altezza della lunetta sorprende Mazzi e termina la sua corsa in rete.

A dieci minuti dalla fine i neroverdi chiudono definitivamente la partita nuovamente con Boccadamo, che firma la sua personale doppietta con un tiro da fuori area imparabile per il portiere lilla.

Il triplice fischio decreta la salvezza della Castellanzese, che ha dato prova di grande orgoglio, lottando su ogni pallone e credendoci per tutta la partita.

Grande soddisfazione da parte del Presidente Alberto Affetti, che ha commentato:

"Dedico questa vittoria al nostro Sindaco Mirella Cerini, che dall'alto ci ha guidati, ai nostri encomiabili tifosi e a tutta Castellanza".

Il tabellino della partita

LEGNANO – CASTELLANZESE 0–5 (0-3)

RETI: 8’ pt rig. Chessa (C), 11’ pt Chessa (C), 21’ pt Boccadamo (C), 24’ st Chessa (C), 34’ st Boccadamo (C)

LEGNANO (3-5-2): Mazzi; Becchi (18’ st Picchi), Bagatini, Petrucci; Serafini (1’ st Annan), Esposito (36’ st Mezzanzanica), Marchetti (1’ st Tchetchoua), Malagò, Todaj (1’ st Talarico); Bardelloni, Staffa. A disposizione: Ravarelli, Bianchi, Ozawje, Rossi. Allenatore: Gianluca Zattarin

CASTELLANZESE (4-2-3-1): Poli; Compagnoni (49’ st Rondanini), Tirapelle (36’ st Ruschena), Bernardi, Reggiori; Arrigoni (40’ st Valsecchi), Sassaro; Bocccadamo (36’ st Bigotto), Chessa (46’ st Lusha), Mandelli; Colombo. A disposizione: Spada, Pandini, Areco, Serra. Allenatore: Fiorenzo Roncari

ARBITRO: Matteo Dini di Città di Castello; assistenti Davide Fenzi di Treviso e Giovanni Ciannarella di Napoli

AMMONITI: 18’ pt Compagnoni (C), 26’ pt Marchetti (L), 26’ pt Zattarin (allenatore Legnano), 29’ pt Bardelloni (L), 6’ st Colombo (C), 9’ st Esposito (L), 12’ st Becchi (L), Talarico (L), Boccadamo

ESPULSI: 7’ pt Bagatini (L), 15’ st Colombo (C)

RECUPERO: 1’ + 3’