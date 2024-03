Un Novate grintoso e in rimonta porta a casa 2 punti importanti con cui mantiene il secondo posto a un solo punto dalla capolista Novara.

Vittoria per 3 a 2 per i Diavoli Rosa di Novate

E’ stata dura, ma alla fine le diavolesse hanno portato a casa la vittoria contro le cassanesi che all’andata avevano steso Brugherio con un brutto 3 a 0. Due punti guadagnati per come si era messa la gara che ha visto le ospiti entrare in campo con più determinazione portandosi avanti 2 set. Ma Cannone ha saputo ribaltare la situazione pareggiando i conti e giocando un tie break a senso unico, grazie anche a una super Rosina top scorer della serata. La vittoria permette alle diavolesse rosa di mantenere il secondo posto in classifica a un solo punto da Novara, ma adesso occorre fare attenzione anche a Bellusco, prima inseguitrice staccata di soli 3 punti da Brugherio.

La cronaca della partita

Cannone recupera Migliorin che gioca da leonessa, ma nel primo set Cassano va in campo col piglio giusto e trova subito il break che le permette di tenere il muso avanti fino al termine del parziale. Qualcosa comincia a cambiare dal secondo perché Brugherio ritrova il suo ritmo e a fatica comincia a tenere il ritmo avversario, senza però trovare lo sprint giusto. Il break 9-7 firmato da Mazzi, viene però subito ripreso col parziale che scivola via sui binari dell’equilibrio fino al 21 pari quando Migliorin e la bella difesa di Rosina lanciano Brugherio avanti 23-21. Sembra fatta, ma Cassano grazie anche un ace “sporco” pareggia a 23 chiudendo poi 23-25. Nel terzo Brugherio prende fiducia, dall’8 pari Scandella trova il primo break 10-8, Venegoni le fa eco per il 13-11 e Mandotti a muro firma il 21-15. Brugherio procede col vento in poppa, il setball 24-18 arriva su una bellissima rigiocata dopo una difesa di Piroli che mette la palla nelle mani di Trabucchi che lancia Venegoni in veloce e la difesa di Scandella lancia Rosina al mani out della vittoria. Cassano però parte bene nel quarto piantando un 0-4 che fa tornare il pensiero alla partita dell’andata persa male da Brugherio. Questa volta però parte la reazione, dal turno al servizio di Mandotti parte la rimonta culminata al 4 pari grazie a 2 belle difese del centrale rosa nero e a Scandella. Da qui c’è solo Brugherio in campo, il 6 pari diventa in fretta 12-8 (Rosina) e 19-15 (Scandella) con Venegoni che si prende il 20-15. Il 22-16 arriva dopo uno scambio lunghissimo che vede 2 difese di Migliorin e il muro di Rosina. Nel finale fa tutto Cassano, dopo aver recuperato 2 punti (23-18) sbaglia un attacco e un palleggio che valgono il 25-18. Nel quinto Cassano parte avanti 1-2, ma subito il muro di Trabucchi vale il pareggio con la regista che dai 9 metri lancia la squadra fino al 7-2 con la doppietta di Rosina (5-2), la fucilata di Scandella (6-2) e l’attacco nei 3 metri di Mandotti. Piroli difende (saranno ben 7 le difese solo in questo set poi trasformate in punto del libero rosa nera ai fine gara) e Rosina firma l’8-3 che vale il cambio campo, ma Cassano recupera fino al -2 (8-6). Cannone ferma il gioco e mette ordine, l’attacco in diagonale stretto di Migliorin vale l’11-8, Rosina subito per il 12-8, la partita di fatto la chiude Scandella dai 9 metri firmando i 2 ace che valgono il setball 14-8, Cassano lo annulla, ma poi sbaglia il servizio con Brugherio che può meritatamente festeggiare una bella vittoria.

I commenti a fine gara

Enzo Cannone (allenatore Novate):

“E’ stata una partita molto complicata, sono state bravissime le ragazze a portarla a nostro favore dimostrando di essere un gruppo coeso. Una vittoria meritata”

Alice Rosina (schiacciatrice Brugherio):

“Dopo un inizio gara in cui le avversarie hanno imposto il loro gioco impedendoci di fare lo stesso e portandosi così sul 2-0, dal terzo set qualcosa è cambiato. Consapevoli delle nostre potenzialità abbiamo tirato fuori la grinta e la determinazione che ci contraddistinguono e siamo così riuscite a vincere terzo, quarto e quinto set. La partita è stata molto combattuta e il livello di gioco molto alto, preziosissimo è stato il sostegno dei tifosi che ci ha accompagnato per tutta la gara”

Prossima gara: sabato 16 marzo 2024 alle ore 21,00 presso il Palazzetto Dello Sport in Via Molino Vecchio a Gorgonzola contro la formazione di casa: all’andata Brugherio si è imposta per 3 a 0, ma sarà una partita assolutamente da non sottovalutare.

Il tabellino della partita

Diavoli Rosa Novate 3 - Cassano D’Adda 2

Parziali set: 19-25, 23-25, 25-18, 25-18, 15-9

Diavoli Rosa Brugherio: Trabucchi 1, Mazzi 3, Venegoni 12, Mandotti 12, Rosina 17, Migliorin (K) 15, Piroli (L1), Scandella 13, Zaniboni, Natale (L2). N.e. Lewis, Cabrera, Panza, Munaro. All. Cannone.

Cassano D’Adda: Mantovani 4, Pezzaglia 12, Renzi 13, Giuliani 15, Volontè 13, Cassera 10, Sisti (L), Passerini 3, De Vita (L2). N.e. Invernizzi, Castellazzi. All. Guarneri.

I numeri della gara (Brugherio-Cassano): Ace 7-6, Muri 10-9 (5 di una scatenata Venegoni), ricezione 50%-43%, attacco 34%-30%, errori 22-34