Ultima di regular season per i Knights Legnano, che inizia con la premiazione del concorso “In the Paint – Vesti i Knights” organizzato con l’istituto Torno di Castano e con il minuto di silenzio condiviso su tutti i campi sportivi per la scomparsa di Papa Francesco.

Vittoria nell'ultima partita di regural season per i Knights

L’inizio non è proprio brillante per Legnano con la doppia tripla di Kosic che manda subito avanti i suoi sullo 0-6; Raivio e Gallizzi rispondono, facendo partire un equilibrio che si manterrà per tutto il primo quarto.

Per un canestro di Vavoli, c’è quello di Oboe appena entrato, ma i vantaggi delle due squadre sono nell’ordine di 2 o 3 punti in maniera alternata, fino al pareggio di Calvi del 20-20 dopo il centro del momentaneo vantaggio biancorosso di Quarisa.

All’inizio del secondo periodo Ragusa sprinta sul 20-25 con i punti di Calvi e Gloria, e poi sul 22-31 con le triple di Erkmaa e Simon.

Legnano accusa il colpo, ma con Raivio e Quarisa torna al -5, anche se sembra meno brillante del solito.

Ci vuole la tripla di Sodero che firma il 32-34 per avere un po' di respiro a metà del quarto, anche se Bertocco e Simon segnano da lontano per il 33-42.

Ancora Sodero riavvicina Legnano che, con Quarisa e Mastroianni, pareggia sul 42-42 prima che Bertocco segni allo scadere per il 43-47 di metà gara.

La ripresa dopo la sosta

Dopo la pausa lunga le cose non vanno meglio per i Knights.

Bertocco, Vavoli e Kosic danno uno strappo deciso fino al 50-58, Legnano rincorre e con Raivio e Gallizzi si riporta a un possesso pieno di distacco, ma Ragusa difende molto bene e si crea le opportunità per costruire in pochi minuti il +12 del 55-67 e poi il +13 del 60-73.

Complice l’espulsione per doppio tecnico di Piazza e percentuali glaciali di Legnano, Ragusa ne approfitta, anche se i liberi di Sodero e Raivio riportano Legnano al -10 del 63-73 e poi sul 66-73, lasciando ancora flebile ma accesa la fiammella della speranza.

Legnano alza la difesa, fa qualche giro difensivamente a zona e con la tripla di Raivio, (12 punti su 22 nell'ultimo quarto), arriva in fretta sul 69-73 e, dopo qualche tira e molla, Oboe segna il 75-77 che riapre del tutto la gara a 7 minuti dalla fine.

La SAE Scientifica torna in vantaggio con la tripla di Raivio del 78-77, anche se Kosic ne segna una per il 78-80, con il nuovo pareggio che arriva con Oboe.

Kosic la infila ancora da lontano, ma qui Legnano svolta e piazza un 8-0 con Scali, Raivio, Matroianni e Sodero per l’88-83 che viene poi rimodellato all’ultimo possesso sul 88-85 da Simon.

Legnano ancora tutto nell’ultimo quarto. Una rimonta che sul -13 pochi si potevano immaginare, così come un secondo posto in classifica dopo che gli esperti, geni del gioco avevano dato Legnano ai limiti della zona playout.

Una bella stagione che ha ancora delle pagine da scrivere. Si comincerà il 11/05 alle 18.00 contro un’avversaria che è ancora da definire con i play-in del girone B nelle prossime settimane.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - VIRTUS RAGUSA 88-85 (20-20, 23-27, 23-26, 22-12)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 21 (7/12, 2/8), Guglielmo Sodero 20 (2/4, 4/5), Francesco Oboe 11 (3/6, 1/2), Mattia Mastroianni 9 (1/5, 2/3), Ezio Gallizzi 9 (1/1, 2/3), Andrea Quarisa 9 (4/7, 0/0), Guido Scali 6 (3/7, 0/0), Pietro Agostini 3 (1/3, 0/4), Francisco Fernandez 0 (0/0, 0/1), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 22 - Rimbalzi: 39 11 + 28 (Nik Raivio 15) - Assist: 19 (Nik Raivio, Mattia Mastroianni 5)

Virtus Ragusa: Zan Kosic 17 (1/4, 5/7), Mirko Gloria 17 (3/9, 2/2), Davide Vavoli 12 (6/9, 0/0), Nicolò Bertocco 11 (0/6, 3/7), Ugo Simon 11 (1/2, 3/5), Hugo Erkmaa 9 (0/0, 3/4), Adamu Adam Abba 5 (2/3, 0/0), Giorgio Calvi 3 (1/1, 0/3), Giovanni Ianelli 0 (0/3, 0/1), Francesco Piscetta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 35 7 + 28 (Mirko Gloria, Giovanni Ianelli 7) - Assist: 20 (Zan Kosic 6)