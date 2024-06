Vittoria nel recupero per Legnano

Vittoria nel recupero per il Legnano Baseball Softball nel campionato di A2

La vittoria di Legnano

Sabato sera a Bollate si è giocato il recupero di serie A2 che ha visto le legnanesi imporsi 7-6 sulle padrone di casa.

Due settimane fa il big match tra le prime due della classe era stato sospeso per pioggia dopo che nella prima gara le biancorosse erano incappate nella prima sconfitta stagionale. Sabato Anita Minari e compagne si sono riscattate al termine di una sfida delle mille emozioni.

Legnano è partita forte con un primo inning da 3-1, ha calato il poker nel secondo e, dopo aver subito la rimonta delle padrone di casa tornate a -1, ha completato un altro attacco da tre punti nel quinto che ha portato il punteggio sul 7-3. Le ragazze di Bollate non hanno mollato e negli ultimi due tentativi si sono riportate a un punto di distanza dalle ospiti che però alla fine sono riuscite a chiudere i conti, portando a casa un successo fondamentale per allungare in vetta alla classifica.