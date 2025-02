I FROGS Legnano si confermano nella seconda partita di Campionato IFL, in trasferta sul campo di Bergamo, battendo i Lions 7 – 34.

Vittoria in trasferta per i Frogs contro Bergamo

Una partita che ha visto i FROGS segnare il passo già sul finire del primo quarto con un touchdown di Pulsinelli (#13) su pass di Zahradka (#7) e trasformazione di Masini (#88), consolidato nel secondo quarto da altre due segnature con lancio del QB su Segre (#80), con punto addizionale di Masini, e su Almeida (#32).

Alla ripresa dopo l’intervallo i Lions provano ad accorciare con un touchdown e trasformazione nel terzo quarto, ma la difesa FROGS, che ha dato filo da torcere ai padroni di casa per tutta la partita, blocca tutti i successivi tentativi, mettendo anche a segno in totale tre intercetti - due di Isaiah Pierre (#0) e uno di Alessandro Di Mari (#31). La offense dal canto suo blinda il risultato con altri due touchdown nel quarto periodo di gioco, entrambi firmati da Pulsinelli su lancio di Zahradka, e poi trasformati da Masini.

Le parole del presidente Guarneri

“La nostra defense si conferma solida e consistente lungo tutto il campo, e anche l’attacco è stato molto efficace non solo con il duo Zahradka – Pulsinelli, ma anche grazie al lavoro della linea e ad importanti avanzamenti ad opera di diversi dei nostri, tra cui Kittner che si conferma un elemento fondamentale, sia come ricevitore sia come running back” commenta il presidente Ettore Guarneri. “Siamo soddisfatti di come sta lavorando tutta la squadra, ma naturalmente non ci si ferma: c’è ancora tanto da fare e il campionato è appena iniziato”.

Prossimo appuntamento di nuovo in casa allo Stadio Mari di Legnano, sabato 1 marzo alle ore 18:00, per affrontare i Panthers Parma, campioni uscenti: una partita da non perdere!