Trasferta romagnola e vittoria per i Knights di Legnano che devono riscattare la sconfitta interna contro San Vendemiano, ma lo devono fare su uno dei campi più caldi della B quello di Imola, sponda Andrea Costa.

Vittoria in Romagna per i Knights di Legnano

La partenza è sprint per la SAE Scientifica che piazza subito uno 0-7 con Raivio, Mastroianni e Oboe.

Imola si sblocca con Klaniscek e con lo scorrere dei minuti riesce a pareggiare con i canestri di Filippini, Toniato e la tripla di Klaniscek del 13-13. Legnano subisce il colpo, ma riesce a stare in piedi e le triple di Mastroianni e Agostini allontanano di nuovo Imola sul 16-19, che viene fissato dall’ultimo canestro del quarto di Chiappelli.

All’inizio del secondo periodo Imola pareggia con tre liberi di Klaniscek e trova il primo e unico vantaggio della gara sempre con Klaniscek e Fazzi per il +5 del 24-19 del 13’. Da qui parte la rincorsa di Legnano che segna con Scali e Gallizzi fino al pareggio sul 26-26, per poi allungare con Scali, Sodero, Raivio e Gallizzi fino al 31-38 dell’intervallo, dimostrando una difesa solida e un attacco non scintillante, ma piuttosto puntuale.

La vittoria della squadra

Con il canestro in apertura di Mastroianni Legnano va a +9, ma fatica a trovare la doppia cifra di vantaggio, visto la reazione di Chiappelli e Toniato. Poco prima della metà del quarto il canestro di Sodero e la tripla di Mastroianni lanciano i Knights sul 39-49.

E’ ancora Toniato a trascinare i suoi, ma sul quarto fallo di Klaniscek e il seguente quinto con il tecnico per proteste, I Knights ritornato al +10 con il canestro di Raivio. Imola non molla, ma evidentemente senza il secondo miglior marcatore del campionato, ora il suo attacco ha meno potenziale.

Nonostante questo, il solito Toniato riporta a -6 i suoi, fino a quando i canestri su libero di Scali fissano il 48-56 del 30’.

Il quarto periodo è un continuo elastico tra le due squadre, con Imola anche a -4 con Chiappelli, ma i Knights a riallungare con Raivio, Oboe e Quarisa che tengono i Knights sempre avanti di due possessi pieni di vantaggio.

La tripla centrale di Oboe a 2’ dalla fine segna il +11 per Legnano, che chiude proprio con questo gap all’ultima sirena per 59-70.

Una vittoria difficile e sudata contro una squadra bene bilanciata, ma che senza il suo terminale principe, ha dovuto fare i conti con una scarsa percentuale da 3 che alla fine l’ha condannata.

Legnano che ora si preparerà con una settimana tipo di lavoro per la prenatalizia di domenica 22 contro Fidenza.

Il tabellino della partita

UP ANDREA COSTA IMOLA - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 59-70 (16-19, 15-19, 17-18, 11-14)

UP Andrea Costa Imola: Luca Toniato 19 (6/11, 0/5), Maks Klanjscek 13 (1/3, 2/6), Gioacchino Chiappelli 9 (3/4, 1/6), Giacomo Filippini 6 (3/6, 0/3), Marco Restelli 6 (0/0, 2/3), Lucio Martini 4 (2/4, 0/0), Luca Fazzi 2 (0/0, 0/1), Giacomo Sanguinetti 0 (0/1, 0/4), Mattia Pavani 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/2)

Tiri liberi: 14 / 21 - Rimbalzi: 32 5 + 27 (Gioacchino Chiappelli 13) - Assist: 8 (Giacomo Sanguinetti 3)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 15 (2/8, 3/5), Mattia Mastroianni 13 (2/4, 3/8), Andrea Quarisa 10 (4/10, 0/0), Francesco Oboe 9 (3/7, 1/4), Guido Scali 8 (3/4, 0/1), Guglielmo Sodero 6 (3/4, 0/3), Ezio Gallizzi 6 (1/1, 1/2), Pietro Agostini 3 (0/2, 1/4), Francisco Fernandez 0 (0/0, 0/0), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 12 - Rimbalzi: 42 11 + 31 (Nik Raivio 9) - Assist: 15 (Francesco Oboe 6)