Domenica al PalaBorsani per i Knights, che hanno ospitato il Basket Monferrato di coach Corbani, milanese di nascita, vittoria e primato in classifica per la compagine di Legnano.

Vittoria e primato in classifica per i Knights

La partenza è un totale equilibrio: per un canestro di Rupil, ne arriva uno di Mastroianni; per uno di Martinoni, uno di Sodero. Il ritmo è decisamente buono e le percentuali sorridono ad entrambe le squadre che segnano con belle azioni corali e riescono a contrastare poco gli avversari in difesa.

Legnano prova a mettere qualche punti di differenza, ma solo con la tripla finale di Agostini riesce a segnare e mantenere 6 punti di vantaggio fino al 24-18 del 10’.

All’inizio della seconda frazione il break di Legnano continua.

Gallizzi mette un gioco da tre punti e il canestro del +11, Scali lo imita con un 2+1 del 32-18, che gasa la SAE Scientifica e il numeroso pubblico del PalaBorsani.

Stazzonelli e Martinoni accorciano, ma ormai il vantaggio biancorosso è in doppia cifra e con i primi punti in stagione di Fernandez, che arrivano da due triple siderali, Legnano contiene l’attacco piemontese e arriva sul 50-34 poco differente dal 52-38 dell’intervallo.

La seconda parte della partita

Dopo la pausa per l’intervallo, Casale Monferrato prova a recuperare il gap allungando la difesa in una zone-press per tutta la seconda parte di gara.

Pepper e Wojciechowski riportano la Novi Più sul -10 del 55-45, ma qui Legnano piazza due triple consecutive con Oboe che costringono Corbani al timeout.

Al rientro segna Martinoni, ma Mastroianni e Raivio fanno toccare ai Knights il massimo vantaggio con il +19 del 66-47.

La sensazione che è i Knights siano in controllo, ma qui forse subentra un po' troppa soddisfazione che lascia via libera a Casale, che inizia a segnare con Wojciechowski, Stazzonelli e Vecerina fino al 66-55 rimodellato poi sul 70-57 dopo i canestri di Stazzonelli e Sodero.

All’inizio dell’ultimo periodo Monferrato inizia a spingere con maggior vigore e così Rupil, Vecerina e Wojciechowski firmano il -7 del 70-63 che mette un filo di pressione ai Knights.

Sodero infila la tripla e 7 punti in fila di Agostini respingono i centri di Casale che ora ci crede, ballando più volte tra il -10 e il -7.

Raivio, ottimamente contenuto dalla difesa piemontese, segna due canestri in fila che lanciano il break legnanese decisivo, seguito dai liberi di Gallizzi a dal canestro della staffa, ancora di Raivio, per il 88-73 a un solo minuto dalla fine della partita.

La gara finisce 91-75 con il PalaBorsani pieno in festa per una vittoria importante contro un forte avversario.

Vittoria che lancia Legnano in vetta solitaria alla classifica, complice la sospensione della partita tra Piacenza e Lumezzane per impraticabilità di campo.

Knights compatti e belli da vedere in difesa e in attacco dove, ancora una volta, sono 5 gli uomini in doppia cifra per punti e uno a 9, sinonimo di grande versatilità dei biancorossi.

Altra settimana piena di lavoro, in vista della gara con Crema che aprirà quindici giorni di fuoco con 5 partite.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - NOVIPIÙ MONFERRATO BASKET 91-75 (24-18, 28-20, 18-19, 21-18)

SAE Scientifica Legnano: Guglielmo Sodero 19 (4/5, 2/2), Pietro Agostini 15 (5/8, 1/3), Nik Raivio 10 (5/11, 0/0), Francesco Oboe 10 (1/3, 2/3), Ezio Gallizzi 10 (2/6, 1/1), Andrea Quarisa 9 (3/9, 0/1), Mattia Mastroianni 7 (2/3, 1/2), Francisco Fernandez 6 (0/0, 2/2), Guido Scali 5 (1/3, 0/1), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Leonardo Consolandi 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 36 6 + 30 (Nik Raivio, Andrea Quarisa, Guido Scali 6) - Assist: 19 (Nik Raivio 4)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 21 (10/13, 0/1), Umberto Stazzonelli 16 (2/6, 1/3), Simone Vecerina 12 (2/4, 1/6), Jakub Wojciechowski 11 (4/7, 1/5), Dalton Pepper 9 (2/7, 1/3), Marco Rupil 6 (3/4, 0/3), Lamine Camara mahamed 0 (0/0, 0/0), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Francesco Guerra 0 (0/0, 0/1), Francesco Marcucci 0 (0/1, 0/1), Mamoudou Dia 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 - Rimbalzi: 32 9 + 23 (Jakub Wojciechowski 7) - Assist: 13 (Dalton Pepper 4)