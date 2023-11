Vittoria di un punto per i Knights in Campania

Seconda settimana consecutiva per i Knights in Campania, con la speranza di invertire una tendenza pericolosa. Sulla panchina di Avellino, il neo allenatore ed ex Knights, Alessandro Crotti, ma in campo gli irpini sono senza Carenza e Santucci.

Caridà è caldo all’inizio della gara e sono suoi i primi punti dei padroni i casa, ma la tripla di Marino vale il pareggio sul 8-8. Il break avellinese arriva dopo il 5’ con Verazzo, Nikolic e Bortolin che mandano la Del Fes al primo vantaggio consistente in doppia cifra sul 28-18, prima del 29-20 fissato dai liberi di Marino

Nel secondo periodo la difesa dei Knights si stringe a riccio; Ghigo, Sipala e Raivio costruiscono il 2-11 che riporta i Knights in pareggio sul 31-31, ma è la difesa legnanese che inizia a condizionare la gara: saranno solo 7 i punti concessi nel secondo periodo ai padroni di casa.

Caridà prova a ridare aria ad Avellino, ma Raivio mette il lay up del vantaggio legnanese del 36-38 dell’intervallo.

Alla ripresa del terzo quarto Vasl, Nikolic e Bortolin danno lo strappo per il nuovo +7 Avellino.

Legnano contro breakka con le triple di Casini e Marino e la gara ritorna in equilibrio; equilibrio che si manterrà in pratica inalterato con i canestri di Gobbato per Legnano fino alla terza sirena che ha il tabellone fisso sul 52-53 per Legnano.

L’ultimo quarto non vede praticamente mai una vantaggio per l’una o l’altra squadra superiore al possesso pieno, fino al canestro pesante di Vasl del 68-64.

Il gioco da tre punti di Raivio vale il 70-69. Bortolin segna due liberi, Marino uno solo ma sul rimbalzo in attacco Raivio mette la tripla del 72-73 a 2 soli secondi dalla fine della gara. Sull’ultimo possesso Bortolin sbaglia il fade away e per una volta è la SAE Scientifica a festeggiare la vittoria di un punto.

Una vittoria che sembrava essere sfuggita di mano a Legnano dopo una gara giocata con 30’ minuti difensivi eccellenti.

Per una volta gli dei del basket hanno strizzato l’occhio ai Knights che hanno giocato in maniera solida e anche nei momenti di difficoltà hanno trovato la coesione che altre volte era mancata.

Una decisa boccata d’ossigeno in vista del mese di dicembre fitto di impegni a partire da quello di venerdì prossimo al PalaBorsani contro Rieti.

Il tabellino della partita

DEL FES AVELLINO - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 72-73 (29-20, 7-18, 16-15, 20-20)

Del Fes Avellino: Matias Bortolin 16 (5/12, 0/0), Miha Vasl 16 (0/2, 5/7), Aleksa Nikolic 13 (6/12, 0/1), Federico Burini 9 (3/5, 1/4), Matteo Caridà 6 (3/5, 0/3), Armando Verazzo 6 (0/0, 1/1), Simone Giunta 4 (2/4, 0/1), Marco Venga 2 (1/1, 0/0), Vincenzo Spagnuolo 0 (0/0, 0/0), Alessio Schiavone 0 (0/0, 0/0), Alessandro Fernando Basco 0 (0/0, 0/0), Giovanni Carenza 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 20 - Rimbalzi: 33 11 + 22 (Aleksa Nikolic 11) - Assist: 12 (Federico Burini 5)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 19 (6/10, 2/6), Enrico Maria Gobbato 17 (2/4, 2/3), Tommaso Marino 12 (0/1, 2/5), Michael Sacchettini 8 (3/6, 0/0), Andrea Sipala 5 (0/1, 1/1), Marco Planezio 4 (1/2, 0/3), Alberto Fragonara 3 (0/1, 1/1), Juan Marcos Casini 3 (0/0, 1/5), Maurizio Ghigo 2 (1/2, 0/3), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 25 - Rimbalzi: 34 9 + 25 (Nik Raivio 9) - Assist: 7 (Nik Raivio 4)