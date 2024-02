Arriva una sconfitta per i Knights di Legnano che perdono con la Pielle Livorno per 86 a 58.

Vittoria di Pielle con i Knights di Legnano

Partenza in salita per Legnano che, pronti via, deve rinunciare a Planezio, in panchina ma inutilizzabile per un dolore al quadricipite. Pielle al completo e con una striscia aperta di 8 vittorie in fila.

L'approccio dei biancorossi è ottimo e con Fragonara, Raivio e Scali e successivamente Marino, Sacchettini e Ponziani trova anche un vantaggio di 6 punti, sfruttando i tanti errori di Livorno a segno per lo più con i lunghi. I liberi di Scali avvantaggiano Legnano che chiude sul 17-20 il primo quarto.

Secondo periodo in cui l'offensività della SAE Scientifica si affievolisce e non è più incisiva.

La Pielle non strabiliando mette qualche punto in fila e dopo aver agganciato prende alcuni punti di vantaggio che all'intervallo valgono il 42-30.

Gli ultimi due periodi

Terzo periodo per i Knights da soli 5 punti e contesa che si chiude dopo solo pochi minuti della ripresa.

Al 30' il punteggio è 65-35 e sinceramente non c'è un secondo tempo; minuti che poi saranno utili solo per alimentare qualche statistica.

Ultimo periodo da giocare solo per regolamento ma senza assolutamente nulla di significante da dire fino al 86-58 finale.

Una gara archiviata velocemente per i Knights, che ora pensano a Sant'Antimo e alle prossime partite determinanti al fine del possibile accesso ai playoff.

Il tabellino della partita

CAFFE' TOSCANO PIELLE LIVORNO - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 86-58 (17-20, 25-10, 23-5, 21-23)

Caffè Toscano Pielle Livorno: Baye Modou Diouf 20 (9/10, 0/0), Giordano Pagani 20 (9/11, 0/0), Mateo Chiarini 9 (2/2, 1/3), Massimiliano Ferraro 9 (0/2, 2/4), Michele Rubbini 8 (1/2, 1/1), Luca Campori 8 (3/5, 0/0), Andrea Lo biondo 6 (2/5, 0/1), Matteo Laganà 4 (2/4, 0/1), Federico Loschi 2 (1/3, 0/2), Giorgio Manna 0 (0/1, 0/0), Francesco Dadomo 0 (0/0, 0/1), Filippo Cristofani 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 37 4 + 33 (Baye modou Diouf, Massimiliano Ferraro 7) - Assist: 27 (Michele Rubbini 11)

SAE Scientifica Legnano: Michael Sacchettini 10 (5/7, 0/0), Juan Marcos Casini 9 (1/2, 2/4), Tommaso Marino 9 (1/2, 2/6), Guido Scali 8 (3/5, 0/2), Alberto Fragonara 7 (2/3, 0/3), Nik Raivio 7 (3/7, 0/3), Riziero Ponziani 6 (3/7, 0/0), Andrea Sipala 2 (1/5, 0/2), Maurizio Ghigo 0 (0/1, 0/2), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Marco Planezio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Guido Scali 5) - Assist: 13 (Alberto Fragonara, Nik Raivio 3)