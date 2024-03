Partita spareggio per i Knights di Legnano che si presentano in un buon momento di forma, così come Avellino squadra dell’ex allenatore dei Knights Alessandro Crotti. La vittoria va però agli ospiti che sbancano il PalaBorsani.

Vittoria dell'Avellino al PalaBorsani contro i Knights

Inizio firmato da Sacchettini che mette i primi 6 punti per la SAE Scientifica, ma poi Carenza e Verazzo segnano i punti del +5 Avellino che aggancia e supera per un primo quarto abbastanza lento che finisce sul 13-18.

Secondo periodo in cui si sbloccano Raivio e Vasl, marcati benissimo nei primi minuti di gioco, anche se è Bortolin a dare il massimo vantaggio agli ospiti sul 13-21.

Legnano poi si assesta con Ponziani e Casini che riduco lo svantaggio sul 20-23, che, nelle dimensioni, sarà anche la differenza al 20’ quando il tabellone del PalaBorsani segna il 35-38 del 20’, dopo una nuova accelerazione di Vasl per il nuovo +8 degli irpini.

La seconda parte del match

L’inizio del terzo periodo è nettamente in favore dei Knights che sul pick & roll tra Marino e Sacchettini, costruiscono il vantaggio sul 43-40, anche se la Del Fes non molla mai la partita.

Planezio infila il +7 del 49-42, ma Legnano fa e disfa con troppa facilità e Avellino con Chinellato, Bortolin e Verazzo riprende il vantaggio sul 49-50, che alla terza sirena si trasformerà nel 55-58 firmato da Nikolic.

Ultima frazione molto combattuta con le squadre a scambiarsi più volte la leadership con Bortolin e Nikolic tra i più pericolosi da una parte e Raivio e Marino a rispondere dall’altra.

Si arriva così agli ultimi minuti con il floater di Marino del 73-73, i liberi di Verazzo e il canestro di Burini del 73-77 e successivamente la tripla di Raivio del 76-77.

Nell’ultimo minuto i liberi di Vasl e Raivio fissano il 77-79 che Legnano ha la possibilità di ribaltare due volte, ma non riesce il tiro pensante della vittoria e Avellino sbanca il PalaBorsani.

Una sconfitta che lascia molto amaro in bocca visto anche i risultati delle altre squadre, ma che alla fine fa meno male del previsto.

Ora due settimane di stop in coincidenza con la Coppa Italia LNP, per riprendere forze, forma e morale in vista delle ultime partite della regular season.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - DEL FES AVELLINO 77-79 (13-18, 22-20, 20-20, 22-21)

SAE Scientifica Legnano: Tommaso Marino 15 (2/2, 3/8), Nik Raivio 15 (5/12, 1/1), Michael Sacchettini 14 (7/14, 0/0), Marco Planezio 12 (0/1, 3/4), Juan Marcos Casini 8 (2/2, 1/1), Guido Scali 6 (2/6, 0/2), Riziero Ponziani 6 (3/8, 0/0), Andrea Sipala 1 (0/0, 0/2), Alberto Fragonara 0 (0/0, 0/1), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Nik Raivio 8) - Assist: 17 (Tommaso Marino 8)

Del Fes Avellino: Aleksa Nikolic 15 (6/9, 1/2), Matias Bortolin 13 (5/13, 0/0), Miha Vasl 12 (1/1, 2/3), Armando Verazzo 10 (1/2, 2/6), Riccardo Chinellato 9 (3/7, 1/1), Lucas Fresno 7 (2/5, 1/3), Federico Burini 5 (1/6, 1/5), Giovanni Carenza 5 (1/4, 1/1), Simone Giunta 3 (1/1, 0/0), Pasquale Agosto 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Alfonso De Angelis 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 18 - Rimbalzi: 39 15 + 24 (Matias Bortolin 17) - Assist: 16 (Armando Verazzo, Simone Giunta 4)