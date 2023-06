Vittoria casalinga per il Legnano baseball under 15

Arriva contro i Bulls l'ennesima vittoria del Legnano baseball under 15 che supera gli avversari di un solo punto.

Vittoria casalinga per il Legnano baseball

Contro i Bulls vittoria casalinga per l’Under 15 del Legnano Baseball in campionato per la settima partita (13-14). L’ottimo lavoro di Paolo Caruso e di Angel Cantalicio dal monte di lancio ha caratterizzato tutta la partita. La squadra si è dimostrata pronta e determinata, soprattutto in difesa.

Nel 4° inning, un momento di crisi ha rischiato di mettere a rischio il risultato, ma i ragazzi biancorossi, grazie all’incessante incoraggiamento del capitano Riccardo Meringolo, sono riusciti a tenere testa al tentativo di recupero dei Bulls. Da segnalare anche il promettente esordio di Lorenzo Canzi come seconda base.