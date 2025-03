La Fo.Co.L Volley Legnano, guidata da coach Mauro Tettamanti, torna da Cabiate con una vittoria al tie-break dopo una partita combattutissima che ha visto Mazzaro e compagne prevalere per 3-2 in trasferta al Palazzetto Comunale di Cabiate.

Vittoria all'ultimo respiro per la Focol Legnano

Dopo un primo set vinto con sicurezza dalle legnanesi per 25-21, Cabiate ha prontamente risposto nel secondo parziale, conquistato nettamente per 25-16. Il terzo set ha visto nuovamente Legnano imporsi per 25-22, ma le padrone di casa hanno riportato il match in equilibrio vincendo il quarto set per 25-19.

Il tie-break ha premiato la determinazione e il carattere delle ragazze di coach Tettamanti, che hanno saputo reagire alle difficoltà, chiudendo il quinto set con un convincente 15-9 e assicurandosi così due punti importanti per la classifica.

Per Legnano una prova di forza in fase offensiva con ben cinque giocatrici in doppia cifra: top-scorer biancorossa Felappi (16), poi Carcano e Filippini (14), Mazzaro (13) e Agazzi (10), ben orchestrate da Roncato in regia.

Il prossimo appuntamento fra le mura amiche

Prossimo appuntamento per Mazzaro e compagne sarà in casa, dove cercheranno di dare spettacolo contro Volano, squadra già sconfitta all'andata con una straordinaria rimonta da 2-0 a 2-3.

Complimenti a tutte le ragazze per la determinazione dimostrata in una partita che ha messo a dura prova le energie fisiche e mentali, ma che ha confermato il carattere e la forza del gruppo.

Voci Biancorosse

Mia Brutti: "Importante portare a casa i 2 punti perché dovevamo fare risultato, anche se c'è il rammarico di non avere preso l'intera posta in palio. È stata una partita tosta perché loro hanno battuto bene e anche in rice hanno tenuto bene, guardiamo quindi il lato positivo"

Veronica Filippini: "È stata una partita molto di carattere, siamo riuscite a prenderle con un ottimo atteggiamento. Certo c'è rammarico per i 3 punti non conquistati ma lavoreremo per fare nostra la prossima partita".

Il tabellino della partita

Clericiauto Cabiate-Fo.Co.L Legnano (2-3)

(25-21, 16-25, 25-22, 19-25, 15-9)

Clericiauto Cabiate: Gotti 14, Bordignon, Nagy, Carpani, Colombo (C) 8, Casarotti 3, Passuello, Stella (L), Della Canonica (L), Crespi 17, Niccoli, Ghezzi 8, Bizzotto 14, Sirtori. Allenatore: Reali. Assistente: Giussani.

Note: 6 ace (7 errori in battuta), 44% in ricezione (21% perfetta), 34% in attacco, 8 muri.

Fo.Co.L Legnano: Felappi 16, Carcano 14, Brutti, Agazzi 10, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti, Filippini 14, Nella 1, Mazzaro (C) 13, Roncato 4, Zingaro 4. Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note:10 ace (17 errori in battuta), 42% in ricezione (19% perfetta), 35% in attacco, 11 muri.