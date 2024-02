Nella moderna cornice del Centro Pavesi di Milano le Coccinelle legnanesi della Fo.Co.L. mettono in cassaforte due punti importanti, sconfiggendo al quinto set l’arrembante selezione federale del Club Italia, spinta dai 27 punti di Amoruso e dalla verve giovanile del collettivo azzurro che non ha mai mollato nemmeno nei momenti di svantaggio.

Vittoria al quinto set per le ragazze della Fo.Co.L.

Con questo successo, l’undicesimo in stagione, la Fo.Co.L Legnano resta seconda a - 7 da Concorezzo, in attesa del big match che si giocherà in Brianza sabato 2 marzo, mentre conserva cinque lunghezze su Bra, prima inseguitrice insieme a Villa Cortese.

La partita contro le Azzurrine ha visto comunque una buona risposta di Legnano, costretta inizialmente a rincorrere, dopo il 25-23 con cui si è chiuso il primo set. Il sorpasso arriva dopo un avvincente seconda frazione (25-27) e una grande prova nel terzo, mentre Gambini e compagne hanno dato tutto nel quarto, riuscendo a prolungare le danze al tie-break, dove le ragazze di coach Turino sono state abili e caparbie nell’annullare un match point alle padrone di casa, per poi prendersi la posta in palio.

La cronaca della partita

Il Club Italia parte subito forte nel primo set con un ottimo 5-1, Legnano prova a reagire ma riesce solo ad accorciare con Zingaro, Moroni a muro e l’ace di Angelinetta (6-5), rimanendo sempre a rincorrere (11-10, 14-10). Le risposte in chiave offensiva nella fase centrale arrivano dalle mani di Mazzaro, Moroni e Zingaro, poi Aliberti (17-16) ma un altro strappo azzurrino riporta avanti le padrone di casa (19-16, 20-17). La Fo.Co.L prova a spingere ma il Club Italia non si lascia sfuggire l’occasione e va al cambio campo sull’1-0.

Pronti via ed è 0-3 per Legnano nella seconda frazione: Moroni e Roncato dai 9 metri rilanciano una Fo.Co.L che torna in campo con il piede giusto (2-6), poi ancora Zingaro e Aliberti, ben imbeccata dalla palleggiatrice biancorossa, siglano il 5-9. Le Azzurrine replicano e provano a rientrare nel set ma si devono scontrare con le folate offensive di Mazzaro e Carcano, che stampa anche un bel block-in, per finire con il 13-18 di Zingaro. A questo punto si apre un nuovo capitolo del set con le ragazze di Fanni che ritrovano vivacità e ripristinano l’equilibrio (19-19) per poi addirittura guadagnarsi due set point (24-22, 25-24) che con abilità ed esperienza le nostre ragazze annullano, per poi ricalibrarsi e fare proprio il definitivo 25-27 con doppia Moroni.

Nel terzo partenza spinta di una Fo.Co.L aggressiva (2-7) ma che deve subito fare i conti con l’incedere del Club Italia che rientra subito in carreggiata (7-5). Alcuni errori delle ragazze di casa spianano la strada ad una nuova fuga legnanese che culmina con il 10-5, ace di Aliberti, poi show Roncato con doppio ace, block-in di Moroni, Mazzaro e Zingaro a confezionare il 17-8). Il gap è importante e, nonostante un timido tentativo di rientro da parte del Club Italia, spesso negato da Brogliato e dalle compagne di reparto in difesa (dentro Cavaleri per Zingaro) le biancorosse sono abili nell’arginare ogni contromossa casalinga, chiudendo la pratica agilmente sul 17-25.

La fase finale del match

Il quarto set fa capire fin dai primi scambi che sarà una dura lotta, con il Club Italia spinto dalla voglia di prolungare le sorti della sfida e subito avanti (6-3, 9-4, 13-5). La Fo.Co.L prova ad accorciare e rientra sul 16-14, provando a scalfire la retroguardia Azzurrina ma le ragazze di casa con lucidità stringono i denti e riescono nell’impresa: sarà quinto set.

Punto a punto le fasi iniziali del tie-break e al cambio campo si va con il Club Italia avanti (8-7), poi sono proprio le padrone di casa a scavare un leggero allungo (12-10), bloccato dal time-out di coach Turino (dentro Cavaleri per Zingaro). Arriva il 12-12 con Moroni e Aliberti, poi Cavaleri per il sorpasso (12-13). Qui una possibile svolta, grazie a doppia Tosini che ritaglia il match point per il Club Italia ma lo annulliamo, poi a sua volta la selezione federale cancella il nostro 15-16, fino alla definitiva fast di Aliberti che, ai vantaggi, spegne la luce al Pavesi: 16-18.

Il tabellino della partita

Club Italia-Fo.Co.L Legnano 2-3

(25-23, 25-27, 17-25, 25-20, 18-16)

Club Italia: Batte, Sari, Monaco 9, Amoroso 27, Caruso 2, Massaglia (L), Fratangelo 2, Peroni, Micheletti, Gambini (L), Aimaretti 11, Tosini 14, Colleoni, Bovolenta (13). Allenatore: Fanni.

Note: 6 ace (16 errori in battuta), 42% in ricezione (22% perfetta), 38% in attacco, 7 muri.

Fo.Co.L Legnano: Lenna (L), Carcano 8, Monni, Angelinetta 1, Moroni 16, Aliberti 14, Brogliato (L), Banfi, Cavaleri (C) 1, Mazzaro 16, Roncato 6, Zingaro 9. Allenatore: Turino. Assistente: Catalfamo.

Note: 9 ace (11 errori in battuta), 43% in ricezione (24% perfetta), 31% in attacco, 12 muri.