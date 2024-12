Nella cornice infuocata della palestra comunale di Volano, la Fo.Co.L Volley Legnano ha compiuto un'impresa titanica, ribaltando uno svantaggio di 2-0 contro la seconda forza del campionato e vincendo al tie-break. Una partita da cardiopalma, durata oltre due ore, che ha messo in luce lo spirito di sacrificio e l’incredibile unità di un gruppo straordinario.

Vittoria al quinto set per la Focol contro Volano

I primi due set, pur conclusi uno ai vantaggi, l'altro punto a punto, (27-29, 22-25), hanno visto le Coccinelle lottare punto su punto contro un avversario aggressivo, ma il coraggio e la determinazione non sono mai venuti meno. La svolta è arrivata nel terzo set: sotto la regia impeccabile della palleggiatrice Marta Roncato, magistrale nel gestire tutte le attaccanti, la squadra ha trovato la forza di reagire allo svantaggio e lottare tenacemente su ogni palla con una sola e unica volontà: la vittoria!

La squadra si è stretta attorno a Filippini, uscita per un infortunio al ginocchio destro (le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni), trovando quindi in Alice Stafoggia una bocca da fuoco importante. Da lì, un crescendo emozionante: 25-22 nel terzo, 28-26 nel quarto e infine un 17-15 al tie-break che ha fatto esplodere di gioia il gruppo legnanese.

Le protagoniste in doppia cifra

Tutte le giocatrici scese in campo hanno lasciato il segno, con un dato che parla chiaro: tutte le attaccanti sono andate in doppia cifra, a testimonianza di una prestazione corale di altissimo livello. Spiccano i 19 punti di Giada Agazzi (MVP dell'incontro, con il 56% in attacco e 5 block-in) e i 20 di Irene Mazzaro, supportate dai colpi di Filippini (12), Stafoggia (10), Carcano (12) e Serena Zingaro (15). In seconda linea, fondamentale il contributo di Martina Brogliato, impeccabile in ricezione e monumentale in fase difensiva.

Un gruppo indomabile

Questa vittoria è il risultato di un lavoro di squadra eccezionale, ben gestito da coach Mauro Tettamanti. Anche nei momenti più difficili, le ragazze non hanno mai smesso di crederci, mostrando un carattere da vere guerriere. Un successo che non è solo una vittoria sul campo, ma un messaggio di forza e resilienza che resterà nei cuori di tutti i tifosi.

La Fo.Co.L si prepara ora al prossimo appuntamento con la consapevolezza di essere una squadra che sa lottare e vincere contro ogni avversità. Avanti così, Biancorosse!

Voci biancorosse

Marta Roncato: "Anche in campo è stato un match al cardiopalma, abbiamo sofferto ma c'eravamo, anche nei primi due set, nel terzo siamo state brave a non mollare e a vincerlo poi con rabbia e cattiveria ce la siamo portata a casa"

Fabrizio Catalfamo: "È stata dura ma ci abbiamo creduto sempre, fino all'ultimo punto. Le ragazze sono state brave, non era una partita facile ma l'abbiamo portata a casa. Attenzione che arriviamo!"

Il tabellino della partita

Rothoblaas Volano-Fo.Co.L Legnano 2-3

(29-27, 25-22, 22-25, 26-28, 15-17)

Rothoblaas Volano: De Val (K) 9, Perghem, Longa, Maines D'Acquisto, Martinez, Volskis, Giugovaz 29, Monaco (L), Romano 13, Ronz, Petruzziello 17, Bortoli 5, Ferrari 17, Deanesi, Astro. Allenatore. Ficarra. Assistente: Gualtieri.

Note: 3 ace (9 errori in battuta), 54% in ricezione (29% perfetta), 39% in attacco, 15 muri.

Fo.Co.L Legnano: Lenna (L), Carcano 12, Brutti, Agazzi (19), Stafoggia 10, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti, Filippini 12, Nella, Mazzaro 20, Roncato 5, Zingaro 15. Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note: 10 ace (16 errori in battuta), 51% in ricezione (27% perfetta), 37% in attacco, 12 muri.