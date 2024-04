Vince il campionato, promosso in Eccellenza e... viene esonerato

La notizia è arrivata un po' a sorpresa: Leonardo De Lillo non è più l’allenatore della Rhodense. Si separano così le strade tra la squadra di Rho e l’allenatore che ha riportato gli orange in Eccellenza, grazie alla vittoria del campionato conquistata con largo anticipo.

La notizia dell'esonero pubblicata attraverso i canali social del club

La notizia dell’esonero è stata pubblicata dal club attraverso i canali social:

«La Fcd Rhodense comunica che nella serata di oggi (lunedì ndr), dopo un lungo incontro tenutosi alla presenza del DS Gianfranco Garavaglia, del DG Massimo Pasquetti ed del tecnico della prima squadra Leonardo De Lillo, si è deciso di interrompere il rapporto di collaborazione. La società ringrazia il mister per il lavoro svolto nelle due stagioni con i colori della Rhodense, sfociato quest’anno con la vittoria del campionato di Promozione con largo anticipo, per la professionalità, la serietà e la passione mostrate. Al mister l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni sportive».

De Lillo glissa sulla richiesta di un commento, ma chi gli è vicino conferma che il suo rammarico è forte

Dopo la divulgazione del comunicato, bocche cucite da entrambe le parti. Il diesse Garavaglia preferisce dare appuntamento alla presentazione del nuovo mister. De Lillo glissa sulla richiesta di un commento, ma chi gli è vicino conferma che il suo rammarico è forte, come umanamente è facile comprendere.

L'intenzione della dirigenza è quella di voler puntare su un allenatore che abbia esperienza nel campionato di Eccellenza

Arrivato a Rho alla guida dell’Under 19 dopo l’esperienza all’Alcione, De Lillo è stato chiamato lo scorso anno a sedersi a stagione in corso sulla panchina della prima squadra, arrivando a sfiorare la qualificazione ai play off, sfumata solo per la troppa distanza dalla seconda in classifica. Un risultato che, comunque, aveva portato in estate alla riconferma dell’allenatore alla guida della prima squadra.

Una scelta ripagata con la vittoria del campionato, raggiunta nella gara casalinga col Landriano lo scorso 20 marzo, contando sul miglior attacco del campionato (74 reti realizzate), la miglior difesa (29 subite) ed una superiorità dimostrata sin dalla prima giornata del campionato. Risultati che, evidentemente, non sono bastati a De Lillo per trovare una conferma sulla panchina orange anche nella prossima stagione, che vedrà la Rhodense impegnata nel campionato di Eccellenza. Da quanto filtra dalla società del presidente Dito, pur riconoscendo quanto di buono fatto da De Lillo nelle ultime due stagioni, l’intenzione della dirigenza è quella di voler puntare su un allenatore che abbia esperienza nel campionato di Eccellenza: sarebbero già alcuni i nomi che la società di Rho starebbe valutando, ma per la scelta finale bisognerà attendere ancora qualche giorno.