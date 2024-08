Camilla Fattoretto, atleta dello Skating club Vanzaghello si è aggiudicata il titolo di vicecampionessa italiana di pattinaggio nella categoria “Divisione nazionale D”.

Camilla Fattoretto vicecampionessa italiana di pattinaggio

Domenica 28 luglio a Piancavallo, in provincia di Pordenone, la 20enne vanzaghellese si è infatti classificata seconda ai campionati italiani della Fisr (Federazione italiana sport rotellistici). Anche l’anno scorso si era piazzata nelle prime posizioni, quest’anno ha coronato il suo impegno salendo sul podio. Un successo importante per lei e per lo Skating club Vanzaghello.



Per Camilla, che ha iniziato a pattinare da piccola, intorno ai 4-5 anni, il titolo raggiunto

"è una conferma del lungo percorso fatto e dell’impegno che ci ho messo. In questo ultimo anno sono riuscita a migliorarmi molto e in gara sono riuscita a dare il meglio di me. Questa è una soddisfazione e anche un grande sprone per andare avanti. Anche i miei genitori sono contentissimi".

La giovane atleta aveva già vinto dei titoli a livello regionale e per due anni, nel 2021 e 2022, è arrivata terza alle gare nazionali Uisp.

"Quest’anno per la prima volta sono riuscita ad arrivare al risultato ottenuto ai campionati Fisr che si sono svolti in Friuli Venezia Giulia e che sono a un livello ancora più alto".

Impegno, passione e capacità di credere nei propri sogni

Dietro il titolo di vice campionessa italiana ci sono l’impegno e la costanza necessari a raggiungere un risultato del genere. Spiega Camilla:

"Mi alleno tutto l’anno almeno sette o otto ore a settimana. Nel mese di luglio mi sono preparata ai campionati, ad agosto invece faccio una pausa. Sono contenta perché anche dopo il diploma sono riuscita a continuare a conciliare lo studio e lo sport. Sono iscritta all’università e ho superato il primo anno alla facoltà di Medicina. Il 'segreto' per riuscire nello sport? L’impegno unito alla passione per quello che si fa per riuscire a dare il meglio di sé e anche la capacità di credere nei propri sogni senza lasciarsi scoraggiare".

Il presidente dello Skating club Gianluigi Rivolta dice:

"Camilla è una ragazza da prendere come esempio da tutte le atlete è umile, gentile, dà sempre tantissimo, segue le indicazioni delle allenatrici, dedica gran parte del suo tempo libero al pattinaggio ed è comunque brava anche nello studio, segno che se c’è la volontà di impegnarsi si può riuscire bene in entrambe e cose".

La festa a sorpresa alla presenza dell'Amministrazione

Mercoledì la società ha organizzato una festa a sorpresa per lei, con la presenza dell’Amministrazione comunale, per celebrare il risultato ottenuto.

"Non me lo aspettavo, avevo finito l’allenamento e pensavo di andare a casa, come al solito. È stato emozionante, mi hanno preparato torta e palloncini e mi ha fatto piacere anche l’intervento del sindaco".