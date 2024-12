Vanzaghello sul trono d’Italia

Si è aggiudicata il trofeo come società prima classificata ai Campionati italiani Uisp nella specialità Gruppi Folk, oltre ad aver ottenuto cinque podi, tre dei quali sul gradino più alto. Dopo lo strepitoso successo dello Skating Club Vanzaghello ai Campionati regionali in provincia di Brescia, le atlete e gli atleti della società non hanno smentito le aspettative, ripetendo l’ottima prestazione anche nella fase nazionale, che si è tenuta dal 6 all’8 dicembre a Calderara di Reno, in provincia di Bologna. La manifestazione ha visto la partecipazione di 165 tra gruppi e quartetti, in rappresentanza di più di 70 società di pattinaggio artistico su rotelle provenienti da tutta Italia.

I primi e i secondi posti conquistati

I primi posti sono stati conquistati nella categoria «Spettacolo A2», dove la società Skating Club Vanzaghello ha presentato il numero dal titolo «Mamma mia!» con 101 atleti presenti in pista, che ha ottenuto un grande successo ed è stato premiato dai giudici con un punteggio altissimo, tra i quali spiccano ben cinque 10. Oltre a questo gli altri due primi posti sono stati conquistati nella categoria Under 18 dal gruppo Diamond Skaters e nella categoria Under 12 dal gruppo Little Stars, i due secondi posti dal quartetto Magic Four nella categoria Quartetti Professional.

In questa categoria, che contava 25 partecipazioni, ha conquistato anche il sesto posto con le Shine Quartet e l’ottavo posto con Moonlight Quartet, posizione occupata anche dal gruppo Platinum Skaters nella categoria Mini Gruppi Promotional. Le ragazze del gruppo Cristal Skaters hanno ottenuto l’altro secondo posto nella categoria Under 14. Al quarto posto e quinto posto, nella categoria Piccoli Gruppi Professional, si sono invece piazzate le ragazze del gruppo Phoenix Team e quelle del Revolution Team, mentre il quartetto Lucky Stars ha conquistato il nono posto nella categoria Quartetti Professional Junior.

La soddisfazione del presidente della società sportiva e del sindaco

Soddisfatto il presidente Gianluigi Rivolta:

«I risultati ottenuti vanno oltre ogni più rosea previsione e portano la società di Vanzaghello ai vertici del pattinaggio artistico nazionale e questo è merito delle atlete, degli atleti e delle loro allenatrici».

I complimenti alla società sono arrivati anche dal sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti:

«Quando si dice “fare incetta” di risultati. Ma, in fondo, lo Skating Club Vanzaghello in questo senso è una vera e propria garanzia – afferma il primo cittadino - Complimenti e bravissime ancora una volta alle atlete e agli atleti, alle allenatrici e ai dirigenti, grandi protagonisti stavolta ai Campionati Italiani Gruppi Folk Uisp. Ben tre primi e due secondi posti, oltre a un sesto e un ottavo, a dimostrazione delle straordinarie qualità e capacità che ogni giorno portano avanti con impegno. Con il grandissimo gruppo nell’esibizione “Mamma Mia!” poi sono arrivati addirittura cinque 10 come punteggio, ricevendo i complimenti da parte di tutti i responsabili Uisp e dai giudici».

Il presidente Rivolta ringrazia «tutte le persone che hanno aiutato a truccare, pettinare e vestire le atlete e gli atleti e tutti i genitori che hanno seguito con grande correttezza ed entusiasmo, e anche con un pizzico di commozione, l’esibizione delle loro ragazze e dei loro ragazzi».