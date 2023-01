La 30enne rhodense è salita sul secondo gradino del podio sia nel singolo che nella gara a coppie alla «Pole and Aerial World Cup»

Una ragazza rhodense, Valentina Lattuada vice campione del mondo di Pole Dance, la ginnastica acrobatica che spazia dalla danza sportiva a quella coreografica e l'exotic pole dance, cui peculiarità è l'utilizzo di scarpe con il tacco ed uno stile di danza sensuale.

Al via della «Pole and Aerial World Cup» 600 partecipanti

La 30enne rhodense ha ottenuto l’importante titolo sia nel singolo insieme alla collega Maddalena Tedesco di Carnago in provincia di Varese con la quale Valentina ha partecipato lo scorso mese di dicembre a Roma alla la «Pole and Aerial World Cup» manifestazione che ha visto ai nastri di partenza un totale di circa 600 atleti, suddivisi nelle diverse discipline aeree (pole dance, pole sport, aerial silks, aerial hoop, amaca aerea, attrezzi aerei misti).

Ha partecipato alla competizione artistica sia in singolo che in coppia arrivando seconda in entrambi i casi

La 30enne rhodense ha partecipato alla competizione artistica in categoria Rising Stars, in singolo con una coreografia «romantica» di pole dance ed in coppia con Maddalena Tedesco si è esibita in una coreografia di exotic. In entrambe le categorie Valentina è salita sul secondo gradino del podio della manifestazione. «Ho iniziato a lavorare sulla mia coreografia ad agosto ma era già in testa da un pò - racconta Valentina. Anche per il double abbiamo iniziato ad agosto e siamo molto soddisfatte del risultato. Per entrambe era la prima competizione in coppia.

Fare dance in coppia richiede coordinazione e fiducia

Fare pole dance da soli è più facile, i double richiedono grande coordinazione, fiducia ed empatia, se sbagli tu, sbaglia la "squadra". Siamo entrambe soddisfatte del risultato ed è solo l'inizio di una bella collaborazione».