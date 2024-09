Uno a uno fra la Castellanzese e il Magenta juniores

Pareggio per 1-1 e primo punto conquistato in campionato dalla Juniores Nazionale di Mister Visentin contro il Magenta.

Il gol di Torti indirizza la partita in favore dei neroverdi, che subiscono la rimonta in pieno recupero ad opera di Di Biccari. Per la Castellanzese anche un rigore fallito da Lucaj a cinque minuti dall'intervallo.

Vittoria sfumata nel recupero per la Castellanzese juniores

Bel primo tempo della Castellanzese che crea diverse occasioni nella prima frazione di gioco, concretizzando il maggior possesso e la superiorità.

E' Torti a portare in vantaggio i neroverdi, servito alla perfezione da Olgiati, autore di una bella sovrapposizione che gli permette di mettere in area un cross rasoterra, sfruttato alla perfezione dall'attaccante.

Buone trame di gioco da parte della Castellanzese, che sfiora più volte il raddoppio.

L'occasione più grande capita a cinque minuti dall'intervallo, quando ancora Torti conquista un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Lucaj, ma la conclusione colpisce il palo esterno.

Il secondo tempo della partita

Nella ripresa i neroverdi non rischiano il ritorno del Magenta, ma l'unica disattenzione concessa costa cara ai ragazzi di Mister Visentin, che subiscono il pareggio in pieno recupero con il neo entrato Di Biccari, gol che decreta l'1-1 finale.

Nel prossimo turno la Juniores Nazionale affronta in trasferta la Casatese Merate, partita in programma sabato 5 Ottobre alle ore 16.

Le dichiarazioni di Mister Marco Visentin al termine della terza giornata di campionato: "E' un peccato, siamo andati in vantaggio e abbiamo creato diverse occasioni per chiudere la partita che non abbiamo sfruttato, e l'unico nostro errore è costato il pareggio. I ragazzi si sono impegnati tantissimo, concedendo quasi nulla agli avversari".

Il tabellino della partita

CASTELLANZESE – MAGENTA 1–1 (1-0)

RETI: 22' pt Torti (C), 47' st Di Biccari (M)

CASTELLANZESE (4-3-3): Menini; Gallazzi, Calderara (28' st Tavella), Selmo, Olgiati; Ildefonsi, Pagliuca (3' st Trombin), Bracaloni (25' st Cristofalo); Torti (25' Rupolo), Lucaj, Pastori (18' st Shehaj). A disposizione: Pelligrò, Amato. Allenatore: Marco Visentin

MAGENTA (4-2-3-1): Magni; Varano, Matera, Aly (17' st Chniter), Buratti, Trovati, Gjepali (31' st Landini), Martino, Testa (28' st Di Biccari), Bergo (42' st Garavaglia), Scognamiglio (8' st Sagne). A disposizione: Galante, Biffi, Khedr, Donghi. Allenatore: Claudio Isone

ARBITRO: Robert Junior Sanchez Sanchez di Pavia; assistenti Alessandro Torretta di Legnano e Samuele Massimo Brera di Busto Arsizio

AMMONITI: Calderara, Olgiati, Gallazzi, Pastori (C); Scognamiglio (M)

RECUPERO: 1' + 4'