Un'altra vittoria per il Legnano baseball under 12

Terza partita in 8 giorni per gli Under 12 del Legnano Baseball, che hanno giocato a Bovisio contro Buffaloes.

Un'altra vittoria per il Legnano baseball

Nel primo inning, dove i ragazzi sono stati un po’ bloccati in battuta, siamo riusciti a segnare 1 punto, mentre è risultato buono il lavoro della batteria, con Filippo Brusaferri a lanciare e Samuele Parise a ricevere, mantenendo a zero gli avversari. Dal secondo inning si è cominciato a girare la mazza con più decisione e siamo riusciti a realizzare alcune valide con Filippo, Mikele Natalini ed Andrea Lagreca che ci hanno portato a segnare punti in ogni inning.

Il buon lavoro dei ragazzi in campo

Dalla pedana è continuato il buon lavoro di Filippo con vari strike out aiutato da Samuele che è riuscito, nonostante 2 palle perse, a recuperare e ad eliminare due corridori che stavano giungendo a casa base. Valida l’assistenza di Filippo verso Nina Giampietro in prima base. Dalla fine del terzo inning è salito in pedana Andrea, ricevuto dal quarto inning da Mikele, che è riuscito anche lui, nonostante qualche incertezza, a controllare le mazze del Bovisio, permettendoci di arrivare al 5 ed ultimo inning con tre punti di vantaggio. Nel quinto inning il lanciatore del Bovisio ci ha concesso varie basi ball, permettendoci di segnare i 2 punti che ci hanno fatto chiudere la partita con il risultato di 12 a 7 a nostro favore.

Da segnalare il poco lavoro degli esterni biancorossi, Marco Brandini, Angelo Giampietro, Carlo Esposito e Cappilli Edoardo. Manager Pepe è stato contento del gioco mostrato in campo dai ragazzi, aggressivi in battuta, veloci e pronti sulle basi, come dimostrato da Diego Maisano, ed attenti in difesa. Prossima partita il 6 maggio a Rho.