Un'altra vittoria per il Legnano Baseball in Serie C

Una partita molto sentita e sofferta ma che è stata all'insegna di un'altra vittoria per la Kemind Legnano Baseball in serie C contro Bovisio (17-9).

Una partita che per il calendario si giocava a Legnano ma che si è disputata a Bovisio perché il campo era impegnato per il recupero della squadra di softball per la giornata d'andata contro Nuoro.

Una partita quella con Bovisio che si potrebbe definire la sfida degli ex, in quanto diversi avversari hanno anche giocato da insieme:

"Una partita iniziata bene: alla terza ripresa abbiamo un totale 9 punti contro il loro lanciatore, con una combinazione di battute valide e doppi per la nostra squadra" dice il nostro Coach Lazaro Ramon Cordon Arruebarrena. Partente sul monte di lancio Daniele Zagarella "che abbiamo recuperato da un infortunio e abbiamo portato in campo con un lancio pianificato. Il nostro giocatore ha avuto un buon atteggiamento per quattro riprese, con un totale di 6 K in 4 inning. Ha tirato con un magnifico controllo del lancio, nel tempo di lancio ha dimostrato la concentrazione giusta".

Terza vittoria per la Kemind

Anche quando è stata la volta di Toniolo e di Landoni la squadra ha ben figurato contro i battitori avversari per una vittoria pesante.