Nuova amichevole per i Knights di Legnano che ospitano al Knights Palace la Fulgor Fidenza, altra squadra che sarà poi nel girone A della B Nazionale.

Un'altra vittoria per i Knights contro Fidenza

La Sae Scientifica parte subito molto bene e già prima della metà del quarto, il vantaggio è di 15-5 con Legnano a passarsi la palla che è un piacere, fino a trovare il tiro migliore da fuori o da sotto.

Fidenza fatica moltissimo ad entrare in partita e raggiunge la doppia cifra per punti solo a pochi secondi dalla fine del primo quarto, che si chiude sul 30-11

Legnano dimostra una volta di più la solidità del proprio sistema di gioco. A fare la differenza sono state le ottime percentuali dal perimetro, con il tiro da tre che si è rivelato letale per scavare il solco nel punteggio; ma oltre alle certezze offensive è l’approccio difensivo che ha davvero colpito: una difesa di squadra fatta di sacrificio e aiuti continui, con tutti i giocatori pronti a dare il proprio contributo su ogni possesso.

Coach Piazza ruota tutti gli effettivi e anche a metà partita il vantaggio dei Knights è considerevole: 52-28 al 20'.

La seconda parte del match

Nel terzo periodo Fidenza spinge un pò di più sull'acceleratore e i Knights prendono qualche giro di riposo. In attacco Raivio, Mastroianni e Agostini segnano a ripetizione, ma Fidenza punisce da sotto e con il 2-12 degli ultimi minuti del periodo, tenta qualche timido accenno di ripresa.

Il quarto è degli ospiti e il tabellone del Palace segna il 65-48 dopo 30'.

Ultimo quarto in cui Coach Piazza continua con ampie rotazioni e diversi esperimenti mischiando i quintetti.

Legnano segna con Sodero e Gallizzi, Oboe detta i ritmi e Scali e Quarisa sono i metronomi.

Anche nell'ultimo periodo i Knights giocano con fluidità e dietro si tuffano su ogni pallone, lottando a rimbalzo per una gara che finisce 87-64 al suono dell'ultima sirena, con addirittura 6 uomini in doppia cifra per punti.

Una gara positiva per tanti versi per i Knights che mostrano grandi miglioramenti sotto tutti i punti di vista, anche se la difesa è forse la nota più positiva di tutto il prestagione, visto che la media punti subiti e solo poco oltre quota 62.

Ultimi due test match nel weekend dove I Knights giocheranno al Memorial Vaghi organizzato da Sangiorgio; si comincia sabato alle 18.00 contro la Nervianese.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO BASKET KNIGHTS - EUROPOOL FULGOR FIDENZA 87-64 (30-11; 22-17; 13-20; 22-18)

Per Legnano: Oboe 13, Raivio 17, Sodero 17, Mastroiannni 18, Quarisa 5, Scali 2, Gallizzi 10, Agostini 17, Lavelli, Mana